0553 313 94 23

Eşek sütü sabunu gerçekten yararlı mı? | Ne için, nasıl kullanmalıyız?

Sıklıkla karşımıza çıkan eşek sütü sabunu her cilt için faydalı mıdır?

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:38
Eşek sütü sabunu gerçekten yararlı mı? | Ne için, nasıl kullanmalıyız?

 Eşek sütü, bileşenleri bakımından anne sütüne en yakın süttür. Son zamanlarda eşek sütünü tercih edenler oldukça fazla. İçinde bol miktarda A, B, C ve E vitamini;  büyük ölçüde kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor, sodyum ve magnezyum taşımaktadır. Dolayısıyla eşek sütü çok yarayışlıdır. 

Peki ya sabunu da eşek sütü gibi yararlı mıdır?

Sabunlar doğal olarak yapııp saklandığı sürece etkilerini yüksek oranda gösterirler. Her bireyin kendi cilt tipine uygun bir sabun kullanması gerekir. Alerji ve kaşıntısı olması durumunda mutlaka bir uzmana başvurması gerekir.

Doğru kullanıldığı takdirde yararını görebilirsiniz.

Doğal sabunları kullanıp da tahriş, alerji ya da döküntü gibi problemleri yaşayanların sayısı oldukça azdır. Fakat bu dikkat edilmemesi gerektiğini göstermez. 

eşek sütü sabunu gerçekten yararlı mıdır?

Eşek sütü sabunu nasıl kullanılmalıdır?

Sabah ve akşam temizleme amaçlı normal sabun gibi kullanılabilir.

Ovalamadan ve tahrişe sebebiyet vermeden 2 dakika kadar bekletip durulamanız daha çok etkisini görmenizi sağlayacaktır.

Düzenli kullanımda eşek sütü sabunun faydaları nelerdir?

  • Sivilceleri yatıştırır.
  • Cilt lekelerini onarır, kararmaları önler.
  • Kullanıldığı bölgeye nem kazandırır ve tutulmasını sağlar.
  • Hücre yeniler.

Eğer daha fazla nem, kırışıklık giderici, cildi tazeleyici ve gençleştirici bir bakım ürünü arıyorsanız, içerisinde hyalüronik asit bulunan ürünleri kullanmalısınız. Çünkü eşek sütü sabunu ağırlıklı olarak cilt rengi ve sivilce oluşumu için kullanılan bir maddedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:38
  1. eşek sütü faydalı mı
  2. eşek sütü sabunu gerçekten faydalı mı
  3. eşek sütü sabunu zararlı mı
  4. eşek sütü sabunu nasıl kullanılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atık malzemelerden ritim grubu kurdular
    1. Atık malzemelerden ritim grubu kurdular
    2. Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
    3. 2019 Yılı bireysel sulama hibe hakkı..
    4. Askere atla gidiyor
    5. Kars'ta otobüs devrildi: 6 yaralı
    6. Bu çileğin kilosu 120 TL
    7. Hayaliydi, atıyla askere gitti
    8. Bakan Kasapoğlu’ndan milli maç yorumu
    9. Soylu'dan kaos finansörü Koç'a sert..
    10. GÜNCELLEME - İstanbul'da trafik kazası
    11. Eşek sütü sabunu gerçekten yararlı mı?..
    12. Ahlatlı öğrencilerin masa tenisi..
    13. Havada duran ağaç görenleri şaşkına..
    14. Bakan Kasapoğlu’ndan milli..
    15. Tokat ile Sivas arasında kebap..
    16. Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı
    17. Traktör römorkunda tehlikeli..
    18. Kılıçdaroğlu yine bir terör yandaşına..
    19. Kastamonu'da görüldü! Hemen fotoğrafı..
    20. Hakkari’de trafik kazası: 6 yaralı
    21. Öğrencilerden örnek proje
    22. Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci,..
    23. Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
    24. Otomobilin çarptığı yaşlı adam..
    25. Yangına müdahaleye giden itfaiye ile..
    26. Şehirde büyük panik! “Geceleri ortaya..
    27. Şehit mezarına bırakılan not..
    28. Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler!..
    29. Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
    30. Spot piyasada elektrik fiyatları
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi