Eşek sütü sabunu gerçekten yararlı mı? | Ne için, nasıl kullanmalıyız?

Eşek sütü, bileşenleri bakımından anne sütüne en yakın süttür. Son zamanlarda eşek sütünü tercih edenler oldukça fazla. İçinde bol miktarda A, B, C ve E vitamini; büyük ölçüde kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor, sodyum ve magnezyum taşımaktadır. Dolayısıyla eşek sütü çok yarayışlıdır.

Peki ya sabunu da eşek sütü gibi yararlı mıdır?

Sabunlar doğal olarak yapııp saklandığı sürece etkilerini yüksek oranda gösterirler. Her bireyin kendi cilt tipine uygun bir sabun kullanması gerekir. Alerji ve kaşıntısı olması durumunda mutlaka bir uzmana başvurması gerekir.

Doğru kullanıldığı takdirde yararını görebilirsiniz.

Doğal sabunları kullanıp da tahriş, alerji ya da döküntü gibi problemleri yaşayanların sayısı oldukça azdır. Fakat bu dikkat edilmemesi gerektiğini göstermez.

Eşek sütü sabunu nasıl kullanılmalıdır?

Sabah ve akşam temizleme amaçlı normal sabun gibi kullanılabilir.

Ovalamadan ve tahrişe sebebiyet vermeden 2 dakika kadar bekletip durulamanız daha çok etkisini görmenizi sağlayacaktır.

Düzenli kullanımda eşek sütü sabunun faydaları nelerdir?

Sivilceleri yatıştırır.

Cilt lekelerini onarır, kararmaları önler.

Kullanıldığı bölgeye nem kazandırır ve tutulmasını sağlar.

Hücre yeniler.

Eğer daha fazla nem, kırışıklık giderici, cildi tazeleyici ve gençleştirici bir bakım ürünü arıyorsanız, içerisinde hyalüronik asit bulunan ürünleri kullanmalısınız. Çünkü eşek sütü sabunu ağırlıklı olarak cilt rengi ve sivilce oluşumu için kullanılan bir maddedir.