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Yeniakit Publisher
Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor

Polonya hükümeti, akıllı telefonların ve dijital dünyanın çocukların zihinsel gelişimi üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı Avrupa genelinde ses getirecek radikal bir yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeye göre, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan tüm ilkokul öğrencilerinin okul binalarında ses ve görüntü kaydeden cihazları kullanması tamamen yasaklanıyor. Ders saatlerinde telefonlarını özel depolama alanlarına bırakmak zorunda kalacak olan çocukları korumayı amaçlayan bu hamle, internetteki pornografik içeriklere erişimin engellenmesini de kapsayan dev bir paketin parçası olarak dikkat çekiyor.

#1
Foto - Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor

Polonya'da ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlamanın yolunu açacak önemli bir gelişme yaşandı. Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ve okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

#2
Foto - Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor

Düzenleme, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacak. Öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımlar, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumlar yasağın dışında tutulacak. Düzenleme kapsamında, liselere elektronik cihaz kullanımını tamamen yasaklama ya da kullanım koşullarını kendi tüzükleriyle belirleme yetkisi verilecek.

#3
Foto - Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor

Tasarı, telefon kullanımını yasaklamanın yanı sıra okullara öğrencilerin telefonlarını ders süresince bırakacakları özel depolama alanları oluşturma yetkisi de veriyor. Öğrencilerin bu alanlara telefonlarını bırakmaları zorunlu tutulabilecek ancak cihazların içeriğinin incelenmesi yasak olacak. Yasa tasarısının 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi öngörülürken, okulların iç düzenlemelerini yeni kurallara uyarlamaları için 31 Ekim'e kadar süre tanınacak. Hükümet onayının ardından söz konusu tasarı Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderilecek.

#4
Foto - Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor

Hükümet ayrıca çocukların internetteki pornografik içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını da kabul etti. Yeni düzenlemeler, dijital hizmet sağlayıcılarını kullanıcıların yaşını doğrulamak için etkili yöntemler uygulamakla yükümlü kılacak. Yeni düzenlemelerin öğrencilerin dikkatini artırması, ruh sağlığını desteklemesi, akran ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. İlkokullarda telefon yasağı, Polonya hükümetinin reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine yönelik daha geniş kısıtlamaları değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bu planlar arasında 15 yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasının kısıtlanması da yer alıyor.

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