Kanun teklifi kabul edildi! Okullarda telefon tamamen yasaklanıyor

Polonya hükümeti, akıllı telefonların ve dijital dünyanın çocukların zihinsel gelişimi üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı Avrupa genelinde ses getirecek radikal bir yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeye göre, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan tüm ilkokul öğrencilerinin okul binalarında ses ve görüntü kaydeden cihazları kullanması tamamen yasaklanıyor. Ders saatlerinde telefonlarını özel depolama alanlarına bırakmak zorunda kalacak olan çocukları korumayı amaçlayan bu hamle, internetteki pornografik içeriklere erişimin engellenmesini de kapsayan dev bir paketin parçası olarak dikkat çekiyor.