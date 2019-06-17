Ferahlatıcı bir cilt bakımına ''merhaba'' deyin! | Beyazlatıcı, nemlendirici ve arındırıcı cilt bakım rutini önerisi

Yorulan ve kirlenen cildinizi arındırmak için devamlı ve düzenli şekilde bakım yapmalısınız. Bunun için cilt tipinize, derinizin yapısına, sorunlarınıza ve hatta ten renginize uyum sağlaması önemli. Dolayısıyla bir sürü cilt bakım rutini ve malzemesi kullanmış oluyorsunuz. Bu sorundan kurtulmak için doğal ürünler kullanmak en iyi sonuçları verecektir. Bir rutin oluşturup, alerjinizin olmadığı doğal ürünler deneyin. En kötü reaksiyonu veren doğal madde, en saf kimyasallardan daha iyidir.

Arındırıcı peeling malzemeleri

3 yemek kaşığı pirinç

1 havuç

Yapılışı

Öncelikle pirinci blenderdan geçirin. İsterseniz pirinç unu da kullanabilirsiniz.

Ardındanpirinçleri çıkarıp, havuçları geçirin. Havuçların üzerine pirinci döküp tekrar blenderdan geçirin.

Macun gibi fakat hafif sıvı bir kıvam elde edene kadar pirinç ilave edebilirsiniz.

Uygulama

Öncelikle cildinizi birkaç damla limon suyu damlatılmış pamukla temizleyin.

Ardından hazırlanan peelingi cildinize sürün. Dökülmememesi için yatmanızı tavsiye ederim.

15 dakika kadar beklettikten sonra, hafif ve nazik hareketlerle ovalayarak temizleyin.

Karışımı cildinizde beklettiğinizde, derinize ve alt tabakalarına işlemiş olacak. Ovalayarak da kan dolaşımını harekete geçireceksiniz.

Ardından salatalık suyu ile nemlendirebilirsiniz.

Bu rutinden sonra sivilcelereniz varsa, sivilce kurutan maskeyi sivilcelerinizin üzerine sürerek bekletin ve ardından bu maskeyi uygulayın. En son nemlendirici uygulayın.

Son olarak cildinizi yıkayıp, nemlendirici sürebilirsiniz. Fakat bu bakımı bir rutin halin getirecekseniz, doğal yağlardan ve doğal maskelerden yararlanmanız en faydalısı olacaktır.

Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için ekstralar ekleyebilirsiniz.