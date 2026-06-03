İmamoğlu'na bağlı ahlaksızlara hodri meydan! AK Parti'ye 'CHP seçime giremeyecek' kumpası

CHP'deki gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu programında Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ahlaksızca bir kumpas oluşturulduğunu söyledi.

CHP’de kriz tartışmaları yeni bir iddiayla daha büyüdü. Akit TV’de yayımlanan programda konuşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, parti içinde yürüyen tartışmalara ilişkin sert ifadeler kullanırken, CHP’nin seçime giremeyeceği yönündeki söylemlerin bilinçli şekilde dolaşıma sokulduğunu savundu.

Karahasanoğlu, parti içinde oluşturulmak istendiğini öne sürdüğü siyasi zeminin, kamuoyunda yanlış algılarla desteklenmeye çalışıldığını savundu. Özellikle CHP’nin seçime giremeyeceği yönündeki söylemlerin bilinçli biçimde yayıldığını iddia etti.

Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hızlı bir şekilde bunun yapılasını söylemek başka bir şeydir. Siz dönüp de İstanbul kongresi yapılmadan hemen büyük kurultayı yapalım derseniz işte orada hop arkadaş denilmesi lazım. Tekrar tekrar kurultay yaptık gene Özgür Özel seçildi arkadaşlar demelerine her hangi bir şekilde fırsat vermemek lazım. Kanuni olarak da mahkeme kararı sebebiyle kurultay yapılamamış olması veya yapılmış olan kurultayın geçersiz sayılması o 6 yıllık sürenin uygulanmasını devre dışı bırakır. Ekrem İmamoğlu'nun elindeki yöneticiler böyle bir söylemle CHP'nin seçime girmesi engelleniyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Çok net söylüyorum. Bu ahlaksızca kumpası oluşturanlar seçim günü gelince nasıl rezil olacaklar hep birlikte görürüz.

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