  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel hakaret ettiği avukattan şok ifşaat! Özgür Özel’in FETÖ’cü olduğunu bildiğin halde neden sustun.. Özeller’den yine hadsiz çıkış! Asker eskisi 'darbe' imasında bulundu CHP’li vekilden Karadeniz fıkrası gibi karar! “Selamı sabahı kesiyorum!” İsrail basını uyardı: Türkler, Tel Aviv’i askeri ağla sarıyor Sen misin CHP mitingine katılmayan! CHP’li başkandan muhtarlara tehdit Trump’ın Ankara planı ortaya çıktı? Bakan Fidan’dan kritik açıklama Operasyon çocukları mercek altında! Dijital spekülatörlerin tuzağına dikkat Siyonistlerle el sıkıştılar! Arnavutluk'tan vicdanları yaralayan anlaşma Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! Müslim Sarı'dan önemli açıklamalar 21 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Gündem İmamoğlu'na bağlı ahlaksızlara hodri meydan! AK Parti'ye 'CHP seçime giremeyecek' kumpası
Gündem

İmamoğlu'na bağlı ahlaksızlara hodri meydan! AK Parti'ye 'CHP seçime giremeyecek' kumpası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit TV'de Derin Kutu programında CHP'nin seçime giremeyeceği yönündeki iddialar ele alındı. Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'deki gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu programında Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ahlaksızca bir kumpas oluşturulduğunu söyledi.

CHP’de kriz tartışmaları yeni bir iddiayla daha büyüdü. Akit TV’de yayımlanan programda konuşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, parti içinde yürüyen tartışmalara ilişkin sert ifadeler kullanırken, CHP’nin seçime giremeyeceği yönündeki söylemlerin bilinçli şekilde dolaşıma sokulduğunu savundu.

Karahasanoğlu, parti içinde oluşturulmak istendiğini öne sürdüğü siyasi zeminin, kamuoyunda yanlış algılarla desteklenmeye çalışıldığını savundu. Özellikle CHP’nin seçime giremeyeceği yönündeki söylemlerin bilinçli biçimde yayıldığını iddia etti.

Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hızlı bir şekilde bunun yapılasını söylemek başka bir şeydir. Siz dönüp de İstanbul kongresi yapılmadan hemen büyük kurultayı yapalım derseniz işte orada hop arkadaş denilmesi lazım. Tekrar tekrar kurultay yaptık gene Özgür Özel seçildi arkadaşlar demelerine her hangi bir şekilde fırsat vermemek lazım. Kanuni olarak da mahkeme kararı sebebiyle kurultay yapılamamış olması veya yapılmış olan kurultayın geçersiz sayılması o 6 yıllık sürenin uygulanmasını devre dışı bırakır. Ekrem İmamoğlu'nun elindeki yöneticiler böyle bir söylemle CHP'nin seçime girmesi engelleniyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Çok net söylüyorum. Bu ahlaksızca kumpası oluşturanlar seçim günü gelince nasıl rezil olacaklar hep birlikte görürüz.

Sen misin CHP mitingine katılmayan! CHP’li başkandan muhtarlara tehdit
Sen misin CHP mitingine katılmayan! CHP’li başkandan muhtarlara tehdit

Gündem

Sen misin CHP mitingine katılmayan! CHP’li başkandan muhtarlara tehdit

CHP’li vekilden Karadeniz fıkrası gibi karar! "Selamı sabahı kesiyorum!"
CHP’li vekilden Karadeniz fıkrası gibi karar! “Selamı sabahı kesiyorum!”

Gündem

CHP’li vekilden Karadeniz fıkrası gibi karar! “Selamı sabahı kesiyorum!”

Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi
Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi

Gündem

Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi

{relation id:2005329 slug:'sen-misin-chp-mitingine-katilmayan-chpli-baskandan-muhtarlara-tehdit'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Haya,iman,ahlak sükut etmis bunlarda...aldirmayin.yesinler birbirlerini.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23