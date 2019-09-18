Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi

Sıcak çikolatanın akışkanlığıyla kakaolu kekin müthiş bir karışımı olan çikolatalı sufle tarifi tatlı krizine birebir gelecek nefis bir tatlı. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi

Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır?

Malzemeler

3 tane yumurta (yumurtalar büyükse 2 tane kullanabilirsiniz)

80g bitter çikolata

Yarım su bardağı un

50 g tereyağı

Yarım su bardağı şeker

Yapılışı

Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce fırını 220 derecede çalıştırın.

Tereyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin. Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır.

Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. Yaklaşık 4 kap çıkıyor.

Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 8 dakikada sufleniz hazır. Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip ister kaseden yiyebilirsiniz.