0553 313 94 23

Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi

Sıcak çikolatanın akışkanlığıyla kakaolu kekin müthiş bir karışımı olan çikolatalı sufle tarifi tatlı krizine birebir gelecek nefis bir tatlı. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi

18 Eylül 2019 Çarşamba 20:02
Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi

Sıcak çikolatanın akışkanlığıyla kakaolu kekin müthiş bir karışımı olan çikolatalı sufle tarifi tatlı krizine birebir gelecek nefis bir tatlı. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi

Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? 

Malzemeler

3 tane yumurta (yumurtalar büyükse 2 tane kullanabilirsiniz)
80g bitter çikolata
Yarım su bardağı un
50 g tereyağı
Yarım su bardağı şeker

Yapılışı

Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce fırını 220 derecede çalıştırın.

Tereyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin. Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır.

Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. Yaklaşık 4 kap çıkıyor.

Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 8 dakikada sufleniz hazır. Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip ister kaseden yiyebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:02
  1. çikolatalı sufle
  2. sufle
  3. sufle tarifi
  4. kolay sufle tarifi
  5. sufle nasıl yapılır
  6. sufle yapılışı
  7. kolay sufle
  8. çikolatalı kolay sufle
  9. çikolatalı kolay sufle tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kritik uyarı! Bu tuzağa sakın düşmeyin
    1. Kritik uyarı! Bu tuzağa sakın düşmeyin
    2. Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir?
    3. Yağ lekesi nasıl çıkar? Giysiden yağ..
    4. CHP yönetimine kayyım atandı
    5. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır?..
    6. O illere korkunç uyarı: Bölgeyi terk..
    7. Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip
    8. Haddini iyice aştı! Anastasiadis'tan..
    9. Çarpıcı açıklama! Türkiye bundan sonra..
    10. Karnın sol tarafında yanma neden olur?..
    11. Club Brugge Galatasaray maçının ilk..
    12. Club Brugge Galatasaray maçı saat..
    13. Paris Saint-Germain Real Madrid..
    14. ABD, Esed'den toprak istedi! Dikkat..
    15. Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar..
    16. Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova..
    17. Shakhtar Donetsk Manchester City..
    18. Dinamo Zagreb Atalanta Şampiyonlar..
    19. Johnson'a sert tepki: Şov yapmak için..
    20. Bayern Münih Kızılyıldız Şampiyonlar..
    21. Olympiakos Tottenham Şampiyonlar Ligi..
    22. Kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?
    23. İYİ Partili vekilden Erdoğan'a övgü!..
    24. Olgun incir reçeli nasıl yapılır?..
    25. 2019-2020 okul kursları başvuruları..
    26. Engelli raporu ile emeklilik nasıl..
    27. AK Parti'den erken seçim açıklaması!
    28. Çocuklar kaynar kaza düştü: 1 ölü, 2..
    29. Şehit Prof. Dr İlhan VARANK Eğitim ve..
    30. Patriotlar ellerinde patladı! Suudi..
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....