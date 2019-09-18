Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi
Sıcak çikolatanın akışkanlığıyla kakaolu kekin müthiş bir karışımı olan çikolatalı sufle tarifi tatlı krizine birebir gelecek nefis bir tatlı. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi18 Eylül 2019 Çarşamba 20:02
Sıcak çikolatanın akışkanlığıyla kakaolu kekin müthiş bir karışımı olan çikolatalı sufle tarifi tatlı krizine birebir gelecek nefis bir tatlı. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi
Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır?
Malzemeler
3 tane yumurta (yumurtalar büyükse 2 tane kullanabilirsiniz)
80g bitter çikolata
Yarım su bardağı un
50 g tereyağı
Yarım su bardağı şeker
Yapılışı
Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce fırını 220 derecede çalıştırın.
Tereyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin. Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın.
Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır.
Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. Yaklaşık 4 kap çıkıyor.
Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 8 dakikada sufleniz hazır. Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip ister kaseden yiyebilirsiniz.
YORUM YAZ