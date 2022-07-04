Çikolata ve çilekli milkshake tarifi! Yaz aylarının serinleten popüler ve leziz milkshake tarifleri

İlk olarak 1880’lerde bulunduğu tahmin edilen milkshake özellikle yaz aylarının vazgeçilmez içeceğidir. İçindekiler genel olarak dondurma, buz, soğuk süt ve karıştırılması istenen ek malzemelerdir. Tercihe bağlı olarak muzlu, çilekli, kivili, çikolatalı, naneli ve daha birçok farklı içerikli milkshake hazırlamanız mümkündür.

Milkshake’in Hazırlanışı

Öncelikle blender ve içerikleri hazırlamalı, ardından aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

Blender’ınıza hazırlamak istediğiniz miktara göre süt ekleyin. Tercihen tam yağlı süt kullanabilirsiniz, böylece hazırlayacağınız milkshake’in daha yoğun bir tadı olacaktır. Yine hazırlamak istediğiniz miktara bağlı olarak 1 ya da 2 top dondurma ekleyin. Dondurmanın çeşidi tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilir. Blender’ınıza buz ekleyin.

Ek malzemenizi ekleyin. Burada yaratıcılığınıza da bağlı olarak çok güzel karışımlar elde edebilirsiniz. Eğer meyve eklemek isterseniz genel olarak çilek ile vanilyalı dondurma, muz ile çikolatalı dondurma oldukça leziz olmaktadır. Eğer daha özgün bir tat elde etmek isterseniz karamel şurubu, oreo parçacıkları ya da çikolata sosu ekleyebilirsiniz. Önce hızlı, sonrasında daha yavaş şekilde milkshake’i karıştırın Daha yoğun bir tat elde etmek isterseniz ilave bir top dondurma, daha hafif bir tat istiyorsanız biraz daha süt ilave edebilirsiniz Hazırlamış olduğunuz milkshake’i bardağa döküp servis edebilirsiniz.

Çikolata ve çilekli milkshake tarifi!

Malzemeler

140 ml Süt

40 ml meyve püresi veya şurubu

3-8 adet buz

2 top dondurma

Çikolata ve çilekli milkshake tarifi nasıl yapılır?

Milkshake tercihe göre yalnızca buz veya dondurma eklenerek yapılabilir. Yalnızca buz kullanıldığında 8-9 adet buz, eğer dondurma kullanılırsa 2 top dondurma ve 2-3 buz oranı ile hazırlanabilir. Blender'ın içerisine 2 top dondurma, 3-4 adt. buz, 140ml süt ve 40ml meyve püresi - şurubu eklenerek kar buz kıvamına gelene kadar karıştırılır. Tercihe göre sunum bardağının içerisini krem çikolata ile süsledikten sonra üzerine hazırlanan karışım boşaltılır. Yine tercihe göre hazırlanan sunumun üzeri kremşanti ile süslenebilir.