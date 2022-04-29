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Yerel Çıkan tartışmada kocası boğazına sarıldı! Tartışma korkunç bitti!
Yerel

Çıkan tartışmada kocası boğazına sarıldı! Tartışma korkunç bitti!

HATAY’ın Dörtyol ilçesinde çıkan aile içi kavgada karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2022-04-29 14:58:00 - 2022-04-29 15:00:56
Çıkan tartışmada kocası boğazına sarıldı! Tartışma korkunç bitti!

Gece saatlerinde iddiaya göre Alper Erbek (39), eşi Nagihan Erbek (37) ile ailevi sorunlardan dolayı tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Alper Erbek eşinin boğazına sarıldı. Nefes almakta güçlük çeken genç kadın eline geçirdiği bıçağı kocasına sapladı.

Kavgayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler yerde kanlar içinde yatan Alper Erbek’in öldüğünü belirledi.

Karısı tarafından bıçak darbesiyle öldürülen Alper Erbek'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, 3 çocuk annesi Nagihan Erbek ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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