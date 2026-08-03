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Aktüel Cihat Yaycı’dan Batı Trakya uyarısı
Aktüel

Cihat Yaycı’dan Batı Trakya uyarısı

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Cihat Yaycı’dan Batı Trakya uyarısı

Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik politikaları tartışılmaya devam ederken, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Türk Azınlığı içerisinde mezhep temelli ayrışma oluşturulmaya çalışıldığı yönünde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik politikaları tartışılmaya devam ederken, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Türk Azınlığı içerisinde mezhep temelli ayrışma oluşturulmaya çalışıldığı yönünde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Mezhep ayrıştırmasıyla Türk Azınlığı’nın birliği hedef alınıyor”

Yaycı, Yunanistan’ın uzun yıllardır Batı Trakya Türk Azınlığı’nı farklı kimlikler üzerinden bölmeye yönelik politikalar izlediğini savunarak, geçmişte “Türk” kimliğinin inkâr edilmeye çalışıldığını, bugün ise mezhep farklılıklarının ön plana çıkarılarak ortak hak mücadelesinin zayıflatılmasının hedeflendiğini ileri sürdü.

Batı Trakya Türk toplumunun Sünni ve Alevi unsurlarıyla birlikte ortak bir kimliğe sahip olduğunu ifade eden Yaycı, bu çeşitliliğin ayrışma sebebi hâline getirilmesinin Türk Azınlığı’nın birlik ve beraberliğine zarar vereceğini belirtti.

Yunanistan’ın mezhep farklılıklarını siyasallaştırarak Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dayanışmasını zayıflatmaya çalıştığını öne süren Yaycı, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yaycı, bu politikaların, Lozan Antlaşması’nın Türk Azınlığı’na tanıdığı eğitim, din, vakıf yönetimi, seçilmiş müftülük ve kimlik haklarına ilişkin ortak mücadelenin parçalanmasına yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Batı Trakya’da yaşanan temel meselenin mezhep farklılıkları olmadığını vurgulayan Yaycı, tartışmanın Türk Azınlığı’nın uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan temel haklarının korunması çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Türk Azınlığı’nın en büyük gücünün birlik ve beraberliği olduğunu kaydeden Yaycı, Batı Trakya Türkleri arasına mezhep temelli ayrışma sokulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, ortak hareket etmenin bölünme girişimlerine karşı en güçlü cevap olacağını söyledi.

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