Cihat Yaycı Paşa, kargaşa, karmaşa ve kaos havasıyla Türkiye ‘Serseri Devlet’ ilan edilmek isteniyor!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Cihat Yaycı Paşa, Türkiye’de yaşanan son gelişmeler ve ABD’nin Dedeağaç’taki hamlesini değerlendirdi ve dikkat çeken uyarılarda bulundu.

ABD tank ve helikopterleri kime karşı kullanacak?

“ABD’nin Dedeağaç’taki yığınağını Yunanistan’a hibe ettiği tanklar ve taarruz helikopterlerinin saldırı maksatlı olması açısından çok önemli.” diyen Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle ABD’nin Rand ve Atlantik Konseyi raporlarına dikkat çekmek isterim. ABD'nin Europe Defender 21 kapsamında bölgeye çıkarma yapmasına ilişkin olarak tatbikatın yapılmasından ve bölgeye ABD araçlarının çıkarılmasından ziyade, tatbikatın ardından bu zırhlı araçların Yunanistan'a hibe edilecek olması problem teşkil etmektedir. Bu araçlara Yunanistan'ın ihtiyaç duymadığını, ancak hibe edilecek olan tank ve helikopterlerin kime karşı kullanılacağı sorusuna dikkat çekmek isterim.”

Hedef Türkiye mi?

Bu NATO'nun Europe Defender savunması kapsamında yaptığı tatbikatlardan biri olarak söylendiğini fakat gerçeklerin bu yönde olmadığın ilişkin birçok işaretlerin varlığına dikkat çeken Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“Bu Rusya'ya karşı yapılan bir tahkimat olarak görünüyor. Burada tehlikeli olan durum şu: Getirilen malzemelerin, tank, ZPT'lerin ve taaruz silahı olan benzerlerin Yunanistan'a hibe ediliyor oluşudur. Yunanistan'a bunların hibe ediliyor olması müttefikliği yakışmıyor. Yunanistan'ın tanka neden ihtiyacı var ? Tank bir savunma silahı değildir. Taarruz helikopterlerine neden ihtiyaçları var? Yunanistan bunlara neden ve kime karşı sahip olmak istiyor. Türkiye'nin böyle bir durumu yok. Türkiye'nin çevresi ateş çemberi. Yunanistan bunu neden istiyor? Bulgaristan'a karşı mı? Arnavutluk için mi istiyor? Makedonya için mi istiyor? Yoksa Türkiye için mi istiyor? Bu nedenle bir hibe sorunu vardır, hibe edilen teçhizatın taarruz nitelikli olmasıdır. "

“Türkiye’ye karşı ‘Serseri Devlet’ algısı oluşturulmak isteniyor”

Çok önemli bir ayrıntıya dikkat çeken Cihat Yaycı, “Bütün bu hamlelerle Türkiye ‘serseri devlet’ ilan edilmek isteniyor. Özellikle Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylara dikkat çekmek gerekir, uluslararası alanda oluşturulmaya çalışılan ‘Serseri Devlet’ algısının planlanan senaryo içerisinde yer alabileceğini ifade etmek isterim. Bu noktada ‘Serseri Devlet’ algısı için Kargaşa, Karmaşa ve Kaos havasının kullanılmak istendiğini değerlendiriyoruz.” dedi.

“Türkiye için Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı sırasındaki hedefi neydi ise, bugün de aynıdır”

Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'de bir mülteci akımı var. Bir yandan orman yangınları, diğer yandan Suriye'deki ABD'nin 70 bin PKK'lıyı eğitme durumu var. ABD 70 bin PKK'lıyı 520 milyon dolarlık bir bütçe ile Kobani'de eğitiyor. Esas sorun budur. Bunların hepsi birleşince iç huzursuzluk çıkartma gayretleri, mülteci sorunları gündemde olmasını normal karşılamıyorum. Biden'ın şu veya bu şekilde Türkiye siyasetine müdahale edileceğinin göstergesidir bu durum. Bu minvaldeki söylemleri kendisinden de duyduk, okuduk. ABD gibi devletler hedef değiştirmez, yöntem değiştirir. Türkiye için Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı sırasındaki hedefi neydi ise, bugün de aynıdır. Değişen ve değişecek olan yalnızca yöntemdir. Bir daha 15 Temmuz benzeri bir kalkışma yaşanmayabilir ancak Türkiye'de kaos, kargaşa ve karmaşa ortamı oluşturulur. Ve bu 3K durumundan istifade eden birilerinin, düzeni sağlaması için göreve gelmesi bizzat halk tarafından talep edilir. Türkiye "serseri devlet" konumuna getirilmeye çalışılıyor. Serseri devlet durumuna düşürülen bir devlete BM ve diğer devletlerin müdahale etmesi meşru hale getirilir."

“Yaşanan hiçbir olay bu raporlardan bağımsız tutulamaz”

“Rand raporu ve Atlantik Konseyi’ndeki Türkiye detayı hep göz önünde bulundurulmalıdır.” diyen Cihat Yaycı Paşa, şöyle konuştu:

“Türkiye'ye uygulanan bu oyunun, Rand ve Atlantik Konseyi Raporları'nda uluslararası strateji olarak belirlenmiştir.

özellikle bu noktada CAATSA yaptırımlarının da bu planın bir parçası olduğuna işaret ettiği düşünülmelidir : Serseri devletler ya da öyle sunulmak istenen devletlere yapılan bu müdahaleler doğrudan müdahale olduğu gibi ambargo, yasak, kısıtlama şeklinde de olabilir. Buradaki oyun budur. Türkiye bir takım ambargolar ile karşılaşıyor zaten. CAATSA örneği burada tam yerindedir. Bu sadece ABD'nin hasımlarına uygulanır. Bugüne kadar NATO üyesi hiçbir devlete ABD CAATSA uygulamamıştır. Dedeağaç'taki NATO adı altında toplanan o teçhizatlanmayı da düşünürsek, Türkiye'deki olası bir karmaşa, kargaşa ve kaos (3K) durumunda bunların bölgeye müdahale etme olasılığı çok da düşük değildir. Bunların hepsini bir araya getirmek lazım. Şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum: Herkes ve özellikle devleti yönetenler Rand Raporu ve Atlantik Konseyi Raporu'nu okusun. Bunlar rastgele yazılmış raporlar değildir. Bu raporlar onlarca yıldır ABD'nin yabancı ülkelere uyguladığı politikaların ana hatlarını ortaya koyar. Hemen her zaman da uygulanmıştır. Sonuçları da istediği gibi olsun diye gayret sarf edilmiştir. Bu raporların çok iyi okunmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yaşanan hiç bir olay bu raporlardan bağımsız tutulamaz."

“Help Turkey kampanyası ‘Serseri Devlet’ algısının bir başka ayağıydı”

Türkiye’ye karşı başlatılan “Help Turkey” kampanyasının hiçbir “masum” tarafının olmadığını belirten TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa, sözlerini şöyle tamamladı:

“Help Turkey diye bir kampanya başlatılmıştı. Burada şu yapılmak istendi: Türkiye acz içerisinde bir devlettir. Vatandaşlarının ne canını ne de malını koruyabilmektedir. Türkiye devlet otoritesinin kalmadığı, yetersiz kaldığı bir ülke olarak gösterilmek istendi. Bu ‘Serseri Devlet’ uygulamasının bir başka ayağıydı. Uluslararası İlişki uzmanları bunu iyi bilir. O bildiriyi okuyunca ‘Devlet bizi koruyamıyor, gelin siz bizi koruyun’ denmesi anlamına geldiği gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Help Turkey uygulamasına ilk tepkiyi biz gösterdik, ancak sosyal medyadaki FETÖ/PKK uzantıları bu uyarılara karşı bizlere itibar suikasti yapmaya çalıştı. Söz konusu iletilere, kimlerin ne yazdığına bakılsa dahi bu konunun gerçekliği gayet açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.”





