Cihat Paşa’yı hedef alan o kişi bakın kim çıktı? Emekli Yüzbaşı Metin Gürcan, emekli Tümamiral Cihat Yaycı'yı hedef aldı!

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Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını anlatarak, "darbe girişimi" için "işgal girişimi" tespitini yapmıştı.

Yaycı, "15 Temmuz'da, Yunanistan Türkiye'nin batısını 'Megali İdea' çerçevesinde FETÖ'cülerle birlikte resmen işgal edecekti." demişti.

Emekli Yüzbaşı, komutanı konumundaki Cihat Paşa’yı hedefe koymaya kalkıştı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın videosunu twitter hesabından paylaşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan, komutanı konumundaki Yaycı'yı hedef aldı. DEVA Partili Gürcan, "Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Bir diğer nokta da statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe 15 Temmuz’un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor..Yazık!" dedi.

Metin Gürcan hakkında ilginç iddia!

Metin Gürcan hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddialara göre, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan, Süleymaniye’de Türk karargahını basan Amerikalı askerlere çay partisi vermiş ve bu nedenle özel kuvvetlerden uzaklaştırılmış. Bu olayın ardından ise yine Amerikalılar devreye girmiş ve ödül olarak Gürcan’a yüksek lisans bursu verilmiş. Yani kısaca Metin Gürcan ‘ABD’nin adamı’ olarak görülüyor. Öte yandan ise, Metin Gürcan’ın FETÖ ve CİA ile herhangi bir yakınlığı olup olmadığı merak ediliyor.





