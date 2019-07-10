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Çiğli’de sanat kursları başladı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, belediye tarafından verilen görsel sanatlar yaz dönemi kursları başladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
Çiğli’de sanat kursları başladı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, belediye tarafından verilen görsel sanatlar yaz dönemi kursları başladı. Çeşitli branşlarda açılan kurslara yoğun ilgi yaşanırken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü minik resim kursiyerlerini ziyaret etti.


Çiğli Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından açılan yaz dönemi sanat kursları büyük ilgi gördü. Kurslar; kara kalem resim, çocuklar için resim, güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar fakültelerine giriş sınavlarına hazırlık branşlarında ücretsiz olarak açıldı. Özellikle kadın ve gençlerden yoğun ilgi gören kurslar, Resim ve El Sanatları Öğretmeni Martıgül Kalkan tarafından Çiğli Belediyesi eski binasında bulunan sanat atölyesinde verilmeye başladı.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sanatın toplumun özgür ve özgün düşünebilmesinin ve toplumun bilinçlendirilmesinin önemli araçlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak resim ve güzel sanatlar alanlarında hayallerine ulaşmak isteyen Çiğli halkı için güzel bir fırsat sunduk. Herkesin katılım sağlayabilmesi için kurslarımızı ücretsiz yaptık. Hemen her yaştan kursiyerimiz var. Konservatuvara hazırlanmak isteyen gençlerimiz de aramızda. Sanatın bir toplum için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle sanatsal ve kültürel hizmetlere önem veriyoruz. Kurslarımızdan yararlanmak isteyenleri bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
  1. sanat
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