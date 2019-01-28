Çığırtkanlar Fransa’ya kör

Oğuzhan Gültekin Ankara

Fransa’da 11 haftadır devam eden eylemlere herhangi bir tepki göstermeyen Batı ve ABD, Venezuela’da yaşanan ve birkaç bin göstericinin sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ASSAM Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, “Batı ve ABD, Türkiye’de yaşanan olaylarda da aynı tavrı takınmıştı. Burada Macron’un da bu söylemlere katılması ülkesinde yaşanan olaylara destek sağlayan güçlere karşı ‘Ben de sizin yanınızdayım. Ülkemdeki iç karışıklığa bir son verin’ mesajı vermeye çalışıyor” dedi.

İt, iti ısırmaz

Emekli Albay Ali Coşar da “Batılı ülkeler ve ABD, Fransa’da yaşanan olaylara ses çıkarmazken Venezuela’da yaşanan olaylarda her türlü müdahaleyi kendilerine meşru görüyorlar. Halk ağzıyla ‘İt iti ısırmaz’ derler ya bunların hesabı da odur. Her ne kadar ABD kadar açıktan oynamasalar da bu işin asıl sahipleri İngilizlerdir. Fransa’da halk 11 haftadır hakkını arıyor ama ses çıkaran yok. Fransa’ya bir ses çıkarmamaları ikiyüzlü politikalarının en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.