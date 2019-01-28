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Çığırtkanlar Fransa’ya kör

Batı ve ABD’nin, Fransa’da 11’inci haftasına giren Sarı Yelekliler eylemine ses çıkarmazken, birkaç bin gösterici sokaklara indi diye Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’yu ve hükümetini tanımadıklarını ilan etmeleri ikiyüzlülüklerini bir kez daha gösterdi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:35

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Fransa’da 11 haftadır devam eden eylemlere herhangi bir tepki göstermeyen Batı ve ABD, Venezuela’da yaşanan ve birkaç bin göstericinin sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ASSAM Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, “Batı ve ABD, Türkiye’de yaşanan olaylarda da aynı tavrı takınmıştı. Burada Macron’un da bu söylemlere katılması ülkesinde yaşanan olaylara destek sağlayan güçlere karşı ‘Ben de sizin yanınızdayım. Ülkemdeki iç karışıklığa bir son verin’ mesajı vermeye çalışıyor” dedi.

İt, iti ısırmaz

Emekli Albay Ali Coşar da “Batılı ülkeler ve ABD, Fransa’da yaşanan olaylara ses çıkarmazken Venezuela’da yaşanan olaylarda her türlü müdahaleyi kendilerine meşru görüyorlar. Halk ağzıyla ‘İt iti ısırmaz’ derler ya bunların hesabı da odur. Her ne kadar ABD kadar açıktan oynamasalar da bu işin asıl sahipleri İngilizlerdir. Fransa’da halk 11 haftadır hakkını arıyor ama ses çıkaran yok. Fransa’ya bir ses çıkarmamaları ikiyüzlü politikalarının en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:35
  1. Ankara
  2. Fransa
  3. Batı
  4. ABD
  5. Venezuela
  6. darbe girişimi
  7. Akit
  8. ASSAM Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür
  9. Emekli Albay Ali Coşar

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