  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri kıssası
için kalan
Aktüel

Çiğ köfteciler ‘Sosyal Masa’ dönemine hazırlanıyor

Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile birlikte müşterilerine hizmet verecek olan bir çiğ köfteci sosyal mesafe kuralına kendi geliştirdiği yöntem olan ‘Sosyal Masa’ ile hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:23:11 -
Çiğ köfteciler ‘Sosyal Masa’ dönemine hazırlanıyor

Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile birlikte müşterilerine hizmet verecek olan bir çiğ köfteci sosyal mesafe kuralına kendi geliştirdiği yöntem olan ‘Sosyal Masa’ ile hizmet verecek.


Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtilen açıklama sonrası bir çiğ köfteci dükkanı işletmecisi Ömer Turan, kendi geliştirdiği yöntem ile sosyal mesafe kuralına ‘Sosyal Masa’ ile hizmet vermeye hazırlanıyor. Masa üzerine monte edilen pleksi ile üç tarafı çevrili masada müşterinin tek başına yemek yemesi sağlanacak.


Konu ile ilgili açıklama yapan işletmeci Ömer Turan, “Biliyorsunuz bir pandemi süreci var. Pandemi süreci ile ilgili biz esnaf olarak kendimizce bundan sonra oluşacak yeni oluşumla ilgili belirli manada bir tedbir aldık. Sosyal masa diye bir masa yaptık. Masamız nasıl oluyor pleksi ile üç tarafı çevrili bir taraftan da bir insanın rahatlıkla girip yemeğini yiyebileceği bir masa yaptık. Bu süreçte hem müşteriye güven olsun hem müşteriler rahatlıkla gelsin otursun çiğ köftesini yesin lokantaysa lokantada otursun yesin biz buna farkındalık oluşturduk. Ekstra bir güven aldık. Hem hijyen kurallarına uyuyoruz. Biz bunları yapmaya gayret ediyoruz. Bunun tabi bir süreci de vardı. Biz bunu yaparken marka patente de başvurduk. Patentini almak için” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı