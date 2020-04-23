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Aktüel

Çığ altındaki minibüsten eşyalarını 3 ay sonra alabildiler

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşılırken, içerisindeki eşyalar da sahipleri tarafından teslim alındı.

2020-04-23 10:57:36 -
Çığ altındaki minibüsten eşyalarını 3 ay sonra alabildiler

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşılırken, içerisindeki eşyalar da sahipleri tarafından teslim alındı.


Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat günleri düşen 2 ayrı çığda 42 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Bölgede karların erimesiyle 4 Şubat günü çığ altında kalan Hüseyin Ece’ye ait minibüse ulaşıldı. Hüseyin Ece ve bazı yolcular, yaklaşık 3 ay sonra halen büyük kısmı kar altında olan minibüsteki eşyalarını aldı. İş makinesinin yardımıyla minibüsün önümüzdeki günlerde bulunduğu yerden çıkarılacağı belirtildi.

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