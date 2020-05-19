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Çiftçilerin sıcak havada zorlu mesaisi

Erzincan’da, çiftçilerin yazın kavuran sıcağında zorlu mesai devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:12:40 -
Çiftçilerin sıcak havada zorlu mesaisi

Erzincan’da, çiftçilerin yazın kavuran sıcağında zorlu mesai devam ediyor.


Erzincan’da geçimini çiftçilik yaparak sağlayan aileler son günlerde 35 dereceye varan sıcaklıkta fideleri toprakla buluşturuyor. Ramazan ayında sıcaktan daha fazla etkilenen çiftçiler satın aldıkları fideleri biran önce dikmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Güneşin altıda gün boyu tarlada çalışan çiftçiler ürünlerinin para etmesini umut ediyor. Sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olduklarını ifade eden çiftçi Soner Çelik, “Sıcak havalarda genelde erken saatlerde çalışmaya özen gösteriyoruz. Bugün biraz öğle saatlerine kaldık. Birde orucuz, susuzluk çekilecek gibi değil. Şuan konuşurken bile dudaklarım kuruyor” dedi.


Eşi ile tarlada çalışan Hatice Çelik’te, Ramazan ayında sıcak havada zorlu şartlarda çalıştıklarını belirterek, “Hava sıcak olsa da çalışmak zorundayız. Güneş tepemizde çalışmak çok zor oluyor” diye konuştu.

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