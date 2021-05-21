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Ekonomi Çiftçi destek ödemeleri ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli açıkladı
Ekonomi

Çiftçi destek ödemeleri ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli açıkladı

çiftçinin beklediği müjdeli haber geldi. Bir süredir çiftçi destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaparak çiftçilere verilecek desteğin tarihini açıkladı. Peki, Çiftçi destek ödemeleri ne zaman ödenecek? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:59:00 -
Çiftçi destek ödemeleri ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamasında, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamasında, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek. Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek." ifadelerini kullandı.

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