Çift ittifaklı hülle oyunu

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Bütün siyasi paradigmalarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerine kuran CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi önderliğindeki zillet ittifakı bileşenleri, HDP’nin ve aşırı sol yapılanmaların seçimlerde desteğini almak ama aynı düzlemde de görünmemek için, milletin aklıyla dalga geçen bir tiyatroyu sergilemeye başladı. Milliyetçi muhafazakar bir kitleye hitap eden İYİ Parti’nin, PKK’nın siyasi uzantısıyla olan ittifakı tabanına açıklayamayacağını iyi bilen şer odakları; HDP, TİP ve Sol Parti önderliğinde ‘Sol İttifakı’nı hayata geçirdi. Söz konusu partilerin parlamento seçimlerinde bağımsız yol izleyecekleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Millet İttifakı’nın çıkartacağı ortay adaya oy vereceklerinin planlandığı öğrenildi. Zilletin yandaş medyası ise ‘Üçüncü bir ittifak kuruldu’ başlıklarıyla, kirli işbirliğini gizlemeye çalıştı. Gazeteciler ve STK temsilcileri, zilletin seçim hüllesini Akit okuyucuları için özel olarak yorumladı.

Tabanı kandırmaya çalışıyorlar

Gazeteci yazar Murat Özer, “Millet ittifakı bileşenleri özellikle de İYİ Parti, bu sözde ittifak girişimiyle kendi tabanını kandırıyor. Daha doğru bir ifadeyle kandırmaya çalışıyor. Zira HDP ile yapacakları aleni bir ittifakın kendilerine oy kaybettireceğini biliyorlar. Bu siyasetin ruhuna aykırı bir durum. HDP zaten özü itibariyle 9 tane marjinal sol örgütün bir araya gelmesiyle kurulmuştur. CHP ise geçmişten bugüne aşırı sol gruplarla iş birliği içerisindedir” dedi. Üst akıl tarafından kurulan bütün ittifaklarının temelinde Erdoğan karşıtlığının yattığını kaydeden Özer, “Erdoğan’a karşı marjinal gruplarla işbirliği yaparken kendileri de gittikçe marjinalleşiyor. Bu durumda millet ittifakı açısından çok doğru bir politika gibi görünmüyor” şeklinde konuştu.

Marjinal yapıların ittifakı

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “HDP, TİP ve SOL partinin görüşmesi ile yeni bir ittifakın ortaya çıkacağını görüyoruz. Bu ittifak millet ittifakının tabanını kandırmaya yöneliktir. Milletimiz ve vatansever, ulusalcı seçmen bu oyunu görüyor ve inanmıyor. Dağ kadrosunun takım elbise ve kundura giymiş haline dönüşen bu marjinal partilerin ittifakına millet itibar etmeyecektir” dedi. Milletimizin ferasetli olduğuna işaret eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu milletin değerleri ve manevi emanetleri vardır. Hangi kirli ittifakı kurarlarsa kursunlar, hangi oyunların senarist ve oyunculuğuna soyunurlarsa soyunsunlar bu millet ferasetli bir millettir.”