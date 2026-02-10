Çift başlı kaplumbağaya tomografi çekildi
Sürüngenlerde nadir görülen ve bilim insanları ile hayvanseverlerin büyük ilgisini çeken iki başlı eşsiz bir kaplumbağa bulundu. Bitkin ve susuz halde bulunduktan sonra Yaban Hayatı Koruma Derneği’ne teslim edilen kaplumbağanın tedavisi için tomografi ile MR'ı çekildi.
Yunan basınındaki haberlere göre kaplumbağa, Aitolokarnania’daki Valtos’ta bulundu ve kulübe nakledildi. Bilim insanları organlarının işlevselliğini incelerken hayvana özel bakım sağlanıyor.
Sürüngenlerde nadir görülen çift başlılık genetik veya çevresel olabilir, çünkü sürüngen yumurtaları gelişimleri sırasında sıcaklık, nem ve oksijenden doğrudan etkilenir.
Yetkililere göre; kaplumbağanın durumu bulunduğunda kritik durumdaydı: aşırı derecede susuz kalmış ve yetersiz beslenmişti.
Selanik Aristoteles Üniversitesi Veteriner Hekimi Grigorios Markakis “Kaplumbağa, ilk haline göre şuan çok daha iyi durumda. O zamanlar ciddi derecede susuz kalmış ve yetersiz beslenmişti. Ona sıvı takviyesi yapıyoruz ve ideal sıcaklık ve nem koşullarında tedavi ediyoruz” dedi.
Durumu doğru bir şekilde değerlendirmek için kaplumbağaya bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) yapıldı.