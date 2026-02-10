Çift başlı kaplumbağaya tomografi çekildi

Yunan basınındaki haberlere göre kaplumbağa, Aitolokarnania’daki Valtos’ta bulundu ve kulübe nakledildi. Bilim insanları organlarının işlevselliğini incelerken hayvana özel bakım sağlanıyor.

Sürüngenlerde nadir görülen çift başlılık genetik veya çevresel olabilir, çünkü sürüngen yumurtaları gelişimleri sırasında sıcaklık, nem ve oksijenden doğrudan etkilenir.

Yetkililere göre; kaplumbağanın durumu bulunduğunda kritik durumdaydı: aşırı derecede susuz kalmış ve yetersiz beslenmişti.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Veteriner Hekimi Grigorios Markakis “Kaplumbağa, ilk haline göre şuan çok daha iyi durumda. O zamanlar ciddi derecede susuz kalmış ve yetersiz beslenmişti. Ona sıvı takviyesi yapıyoruz ve ideal sıcaklık ve nem koşullarında tedavi ediyoruz” dedi.

Durumu doğru bir şekilde değerlendirmek için kaplumbağaya bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) yapıldı.