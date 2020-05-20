  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Cide Kaymakamlığı, 40 köye maske ve dezenfekten dağıtımını tamamladı

Cide Kaymakamlığı, şu ana kadar 40 köye maske ve dezenfekten dağıtımını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:24:06 -
Cide Kaymakamlığı, 40 köye maske ve dezenfekten dağıtımını tamamladı

Cide Kaymakamlığı, şu ana kadar 40 köye maske ve dezenfekten dağıtımını tamamladı.


Cide Kaymakamlığı bünyesin oluşturulan Cide Halk Eğitim Merkezinde vefalı gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelerin köylere dağıtımı sürüyor. Bu kapsamda Cide Kaymakamlığı tarafından vefalı gönüllü kadınlarca üretilen maske ve dezenfektanlar, 40 köye dağıtıldı. Maske ve dezenfektanların dağıtımına Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’de katıldı.


Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Kaymakamlığı tarafından başlatılan Maske Temini Projesi kapsamında 33 köye ve 7 mahallede yaşayan vatandaşların tamamına maskelerinin ve dezenfektan ürünlerinin ücretsiz olarak dağıtıldığını söyledi.


Cide Halk Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan vefalı gönüllü kadınların ürettiği maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Açıkgöz, “Her bir vatandaşımıza özel, beşli paketler halinde maskeleri kapı kapı dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.


Kaymakam Açıkgöz, “Vefalı kadınlarımız tarafından üretilen maskelerimizi, inşallah Cide’nin 16 mahalle ve 75 köyünün tamamına ulaştıracağız. Maskeleri, vatandaşlarımıza ulaştırırken tüm köylere bizzat gidiyorum. Buradaki gayemiz hem tedbirleri yerinde denetlemek hem de vatandaşlarımıza devletimizin bu süreçte tüm gücüyle, tüm birimleriyle yanlarında olduğunu ifade etmektir. Covid-19 ile mücadele süreci başladığı an, hane hane dolaşıp 24 bin nüfuslu bu ilçede 5 bin koliyi nasıl çok kısa sürede dağıttı isek; maske temini konusunda da aynısını başaracağız ve en hızlı şekilde tüm mahalle ve köylerimize ulaşıp 100 bin maskeyi Allah’ın izni ile ücretsiz dağıtacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı