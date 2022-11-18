Çiçek sineklenmesi nasıl geçer? Deve tabanı sineklenmesi: Çiçeklerdeki küçük sinekler için ilaç! Saksı sineklerine doğal çözüm: Çiçek toprağı neden sineklenir? Kaktüslerde sineklenme

Saksı çiçekleri evlere renk katan hem çiçek yetiştirmek hem de evine farklı dekorasyon vermek isteyen insanların evlerine aldıkları bir bitkidir. Evlere kattığı renk ve güzelliğin yanında bir olumsuz yönü vardır. Saksı çiçeklerinde sineklenme problemi yaşanmaktadır.

Saksıda yetiştirilen çiçeklerin en büyük problemi böceklenmesi durumudur. Küçük sineklerin gittikçe çoğalması hem çiçeğe zarar verir hem de evin içinde istenmeyecek sinek artışlarına neden olur. Bazen marketlerden alınan toprağın çok gübreli olması ve saksıların sineklenmesine sebep olur. Solucan ve küçük sinekler toprakta ve bitki köklerinde üremektedir. Bitki kökünü ve yapraklarını yiyerek, kurutmaktadır. Saksıdaki çiçeklerinize gereken özeni gösterseniz bile sineklenme yapmasını önlemeniz kaçınılmaz olabilir. Bitkilerin böceklenmesi gibi ve pul pul beyazlaşması yani kepeklenme sorunu da görülmektedir. Zaman içerisinde toprakta oluşan sinekler evin her tarafına yayılır. Sağlıklı çiçekler yetiştirmek istiyorsanız saksı çiçeklerinde oluşan sinekleri yok etmek için kimyasal ilaçlar yerine doğal yollarla yok edebilirsiniz. Peki, çiçeklerin sineklenmemesi için ne gibi bir önlem alınmalıdır? Haberin içeriği için alt sayfamıza göz atınız...

Çiçek toprağı neden sineklenir?

Deve tabanı, Kaktüs ve diğer bitkilerin çiçek toprağının nemli olması sineklenmesinin en büyük nedenidir. Nemli toprakta oluşan bakteriler sinekleri kendine çeker. Sinekler yüzünden çiçeğimizi sulamayı elbette bırakamayız. Bu yüzden nemli olan toprağa kuru toprak ekleyerek nemini alabilir ve sineklenmeyi durdurabiliriz. Sineklenmenin en büyük nedenlerinden biri aşırı ve sık sulama. Toprağın kurumasına müsaade etmeden sürekli ıslak bırakılması minik sinekler için cezbedici bir ortam yaratır. Bu nedenle sulama periyotlarınızı iyi belirlemekte fayda var. Ayrıca kalitesiz toprak seçimi de çiçeklerde sineklenmeye neden olur.

NİKOTİN ETKİSİ

Saksı çiçekleri için yine eski yıllarda en çok uygulanan yöntemlerden biride sigara izmaritini toprağa batırma işlemidir. Nikotin etkisiyle sinekler yine azaltılabilir. Eğer sineklenme çok yoğun değilse bu yöntem en etkili yöntemlerden biridir.

KURU TOPRAK İLAVESİ

Eğer toprak çok ıslaksa seyreltmek için kuru toprak ilave edilebilir ya da ıslak toprak gazete üzerine serilip bir süre kuruması sağlanabilir.

ÇİÇEKLERİN SİNEKLENMEMESİ İÇİN

- Aspirinli su karışımı sineklenme ve böceklenmeyi engellenmektedir. Çiçeğin toprağına karışımı ilave ederek bu sorundan kurtulmuş olabilirsiniz.

Çiçeğin toprağına sigara külü veya izmarit atarsanız, böcek ve sineklenmeyi önlemiş olabilirsiniz.

- Çiçeğin toprağı çok sulu ise sinekler artacaktır. Nemli olan toprağa kuru toprak ilave ediniz.

- İnternet sayfasından böceklenme için ilaç satın alabilirsiniz. Çiçeklerle alakalı alışveriş sayfası olmasına özen gösteriniz.

- Böcekler için satılan kimyasal ilaçlar satılmaktadır. Ancak zehir olan bu ilaçlar uzun süreli kullanımda bitkiye zarar vermektedir.

Deve tabanı neden Sineklenir?

Sineklenmenin en büyük nedenlerinden biri aşırı ve sık sulama. Toprağın kurumasına müsaade etmeden sürekli ıslak bırakılması minik sinekler için cezbedici bir ortam yaratır. Bu nedenle sulama periyotlarınızı iyi belirlemekte fayda var. Ayrıca kalitesiz toprak seçimi de çiçeklerde sineklenmeye neden olur.

Çiçeklerdeki küçük sinekler için ilaç!

Aspirin içeriğiyle çiçeklerini minik sineklerden korumak ve bitkilerini beslemek için oldukça etkilidir. Aspirini ezmelisin ve su le karıştırmalısın. Ardından elde ettiğin bu karışımla çiçeklerinin toprağını sulamalısın. Aspirinli suyu çiçeklerinin yapraklarına da sprey yardımıyla uygulayabilirsin.

Saksı çiçek sinekleri nasıl yok edilir?

Aspirinli Su

Asprinli su çiçek toprağındaki sineklerin yok edilmesinde etkilidir. Aspirinleri ezerek toz haline getirin ve su ile karıştırarak çiçeğinizin toprağına dökün. Sinekler gözle görülür bir şekilde azalacaktır.

TARÇIN İLE TOPRAKTA SİNEKLENME SORUNUNA ÇÖZÜM

Toprak yüzeyine toz ya da kabuk tarçın uygulaması gerçekleştirilebilir. Kokusu böcekleri rahatsız ettiği için tarçında bir nevi sinekleri azaltabilir. Fakat tamamen yok etmez. Tarçının ayrıca bitkilere faydası olduğu için bitkinize herhangi bir zarar vermeyecektir.

SOĞAN KABUĞU

Yine soğanın dış kahverengi kabuğunu bir gece suda bekletip ertesi gün kabukları süzdüğünüz suyunu döktüğünüzde ciddi oranda sineklerden kurtulmanız mümkün.

TOPRAK DEĞİŞİMİ

Ama saksı çiçeklerinde sineklenme sorunu için en etkin çözüm başta da bahsettiğimiz gibi kaliteli bir toprak kullanımı ve bu problemle karşılaştığınızda toprak değişimi yapılması.