Çiçek alacaktı! 2 bin lirayı duyunca vazgeçti: Eşine 100 dolar verdi herkes mutlu oldu

Bin liraları geçen çiçek fiyatları, özel günlerde eşine veya kız arkadaşına jest yapmak isteyenlerin cebini yakmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan bir video, çiçek fiyatlarına tepki gösteren bir adamın sıra dışı çözümüyle gündeme damga vurdu.

Eşine jest yapmak için çiçekçiye giden adam, mütevazı bir papatya buketinin 2 bin lira olduğunu öğrendi.

2 BİN LİRA PAPATYA MI OLUR YA!'

Fiyatı oldukça fahiş bulan adam, bu parayı bir buket çiçeğe vermek yerine ilginç yönteme başvurdu.

Eşine çiçek almak yerine doğrudan 100 dolar hediye eden adam, o anları kayda alan eşine karşı tepkisini dile getirdi. Çiçek fiyatlarındaki artışa isyan eden adam, "2 bin lira papatyaya vereceğime karıma 100 dolar veririm. Güle güle harca. 2 bin lira papatya mı olur ya!" sözlerini sarf etti.