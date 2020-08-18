  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

CIA'ya kendi içinden ağır darbe! Üst düzey gizli bilgileri Çin aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı bir kişiyi, Çin'e gizli bilgileri verdiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 01:15:00 -
CIA'ya kendi içinden ağır darbe! Üst düzey gizli bilgileri Çin aldı

Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı 67 yaşındaki Alexander Yuk Ching Ma'nın, 14 Ağustos 2020 tarihinde üst düzey istihbarat bilgilerini Çin'e vermek suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong doğumlu bir ABD vatandaşı olan Ma'nın, 1982'de CIA için çalışmaya başladığı ve Mart 2001'de 3 günlük süreçte Hong Kong'daki bir otelde Çinli yetkililere üst düzey bazı bilgileri paylaştığı belirtildi. İki ülke arasında sürekli karşılıklı olarak casusluk suçlamaları yapılıyor.

Özellikle koronavirüs sonrası ABD ve Çin ilişkileri gerilmişti. ABD Başkanı Donald Trump her fırsatta Çin'e bunun bedelini ödeteceği mesajını vermişti.

CIA bağlantılı FETÖ bülteninin soru bankasında ne işi var?
CIA bağlantılı FETÖ bülteninin soru bankasında ne işi var?

Gündem

CIA bağlantılı FETÖ bülteninin soru bankasında ne işi var?

Eski CIA çalışanı Lübnan'daki patlamanın sebebini açıkladı
Eski CIA çalışanı Lübnan'daki patlamanın sebebini açıkladı

Dünya

Eski CIA çalışanı Lübnan'daki patlamanın sebebini açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı