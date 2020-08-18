CIA'ya kendi içinden ağır darbe! Üst düzey gizli bilgileri Çin aldı

Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı 67 yaşındaki Alexander Yuk Ching Ma'nın, 14 Ağustos 2020 tarihinde üst düzey istihbarat bilgilerini Çin'e vermek suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong doğumlu bir ABD vatandaşı olan Ma'nın, 1982'de CIA için çalışmaya başladığı ve Mart 2001'de 3 günlük süreçte Hong Kong'daki bir otelde Çinli yetkililere üst düzey bazı bilgileri paylaştığı belirtildi. İki ülke arasında sürekli karşılıklı olarak casusluk suçlamaları yapılıyor.

Özellikle koronavirüs sonrası ABD ve Çin ilişkileri gerilmişti. ABD Başkanı Donald Trump her fırsatta Çin'e bunun bedelini ödeteceği mesajını vermişti.