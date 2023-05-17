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Dünya CIA, Rusya’dan casus almak için ilan verdi
Dünya

CIA, Rusya’dan casus almak için ilan verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-17 00:32:00 -
CIA, Rusya’dan casus almak için ilan verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya’daki vatandaşları casusluk yapmak üzere işe almak için video paylaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken ABD, Rus vatandaşlarına ilginç bir çağrıda bulundu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı video ile Rusya’daki insanlara günlük hayatlarıyla ilgili bilgi paylaşmaları halinde işe alacaklarını duyurdu. CIA yetkilileri tarafından Rusların, ABD’ye ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayacağı ve ABD’lilerin Rusları önemsediği belirtilirken, yayınlanan videonun “kötü bir amaç” içermediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef almadığı kaydedildi. Videoda, CIA yetkililerinin savaştan itibaren Rusya’nın muhalif seslere yönelik baskılarına, bağımsız gazeteciliğe ve cepheye gönderilen yüz binlerce Rus erkeklerinin savaştan kaçtığına yönelik bilgilerden bahsedildi. Rusya’dan edinilen bilgiler karşılığında da bilgi sağlayanların koruma altına alınacağı, kimliklerinin gizli tutulacağı ve güvenliklerinin sağlanacağı ifade edildi.

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