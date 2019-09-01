CIA destekli Körfez tezgahı! Türkiye’ye karşı kışkırttılar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bazı Körfez ülkeleri, Suriye’nin İdlib’te fonladığı bazı hücre yapılanmaları yeniden devreye soktu. ABD’nin saha elemanlarıyla birlikte hareket eden BAE destekli bu gruplar, bölgeyi kaosu artırma çabasında. Rusya ve İran destekli Esed rejimi bu grupları bahane ederek İdlib’de sivilleri hedef alırken, Körfez ülkeleri bölgeye para akışıne hız verdi. Fırat’ın doğusunda Türkiye ile pazarlıklarını sürdüren Amerika ise Türkiye’nin elini zayıflatmak için bu gruplarla temasını yoğunlaştırdı. İdlib’de son günlerde ağırlık kazanan Türkiye karşıtı eylemlerin arkasında da bu gruplar var.

Türkiye’nin elini zayıflatma hamlesi

Fırat’ın doğusuna operasyon konusunda kararlı mesajlar veren Ankara’nın Washington ile temasları sıklaştırdığı bir ortamda İdlib-Hatay sınırındaki eylemlerin artış göstermesi dikkat çekti. Güvenlik kaynaklarına göre yaşananlar, Türkiye’nin masada elini zayıflatma amacı taşıyor. İdlib’de önemli bölümü Avrupalı devletlerin vatandaşları olmak üzere yüzlerce yabancı savaşçı bulunuyor. Suriye’de olayların başlamasının ardından içlerindeki aşırıcı unsurların Suriye’ye gitmesine göz yuman Batılı devletler, kendi vatandaşı olan bu kişilerin ülkelerine geri dönmesinden endişe duyuyor. Bu teröristlerin arasına istihbarat elemanlarını yerleştiren sözkonusu Avrupa devletleri, bölgedeki terör olaylarını tırmandırıyor.

Trump avrupa’ya çağrı yaptı ama...

Suriye’de kaosun devamından yana olan Avrupa, çatışmaların azalması ve siyasi çözüm umutlarının yeşermesi durumunda, kendi vatandaşları olan aşırıcı unsurların ülkelerine döneceğini ve bunun da pek çok güvenlik problemine yol açacağını düşündüğü için Suriye’de kaosu besleyen yapılara destek veriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin DEAŞ’a katılan yabancı savaşçılarını teslim almamaları halinde tek seçeneğin ‘onları geri göndermek’ olduğunu ifade ederek başta Fransa ve İngiltere olmak üzere AB ülkelerine gözdağı vermişti. Fakat aynı ABD, BAE ile Körfez ülkeleri kanalıyla bölgedeki hücre yapılanmalarını harekete geçirmekten çekinmiyor. Mevcut çelişki, Suriye politikası konusunda Trump’ın Pentagon ve CIA ile yaşadığı sorunların son yansıması olarak görülüyor.