Chrome dönemi bitiyor Whatsapp'tan sonra yeni şaşkınlık!

En popüler internet tarayıcılarından biri olan başaran ve akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılan Google Chrome‘un, yakında 32 milyondan fazla Android cihazda kullanılamaz hale geleceği öğrenildi.

Chrome’un minimum API düzeyi yakın zamanda Android 4.1’den 4.4’e yükseltildi. Bu durumda artık milyonlarca mobil cihaz bu tarayıcıyı kullanamayacak. Google tarafından açıklanan rakamlara göre yaklaşık 32 milyon cihazın Google Chrome kullanamayacağı anlamına geliyor.



Bu da eski telefon ve tablet kullanıcılarının cihazla birlikte yüklü gelen standart tarayıcılara yönelmelerine neden olacak gibi görünüyor.

WHATSAPP DA KULLANILAMAYACAK

Chrome dışında Whatsapp kullananları da kötü bir sürpriz bekliyor. Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak. O modeller de şunlar:

iPhone (ilk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3G S

iPhone 4

iPhone 4S

iOS 8 sürümü ve altını kullananlar Whatsapp telefonununda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaklar. Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak. Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.