CHP'yi sarsan Muharrem İnce'nin asıl hedefi belli oldu

Yakın çevresine yaptığı ‘yeni parti’ açıklamalarıyla CHP içerisinde tedirginlik oluşturan Muharrem İnce çalışmalarına hız veriyor. Son olarak, attığı Tweet’le, CHP yönetiminden duyduğu rahatsızlığı açık olarak ifade eden İnce’nin önümüzdeki günlerde Ankara’da evinin de bulunduğu Yaşamkent’te ofis açma hazırlığı yaptığı öğrenildi. Yaşamkent'in yanı sıra daha önce kullandığı Çankaya’daki çalışma ofisinden de yararlanacağı belirtilen İnce’nin parti içindeki küskün isimlerle görüştüğü ve ‘Kurucular Kurulu’ üyeliği teklif ettiği iddia ediliyor.

CHP'ye adaylık baskısı

Sık sık CHP’den dışlandığını vurgulayan Muharrem İnce’nin ana hedefinin Cumhurbaşkanlığı olduğu ve adaylığını, partisini kurmasının ardından açıklayacağı belirtiliyor. 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’ü ‘çatı aday’ yapmak istemesi, ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in karşı çıkmasıyla bunu başaramaması sonrasında adaylığının önü açılan Muharrem İnce’nin bu defa daha temkinli davrandığı ifade ediliyor. Kulislerde, İnce’nin, Kılıçdaroğlu’nun Gül veya CHP’li olmayan başka bir ismi aday göstermesi öncesinde ön almayı ve kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapması için CHP üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediği konuşuluyor. CHP’nin aday göstermemesi durumunda ise İnce’nin yine de aday olacağı ve ilk turda CHP tabanından da gelecek oylarla, en çok oy alan iki aday arasına girerek ikinci tura kalmayı (İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 artı 1 oya ulaşamaması hâlinde) planladığı belirtiliyor.

Daha önce sinyali vermişti

Muharrem İnce, geçtiğimiz Haziran ayında katıldığı bir televizyon programında, aday olup olmayacağı sorusuna, “Elbette düşünüyorum… 40 yıl aradan sonra yüzde 30 bandını aştık. İlk seçimde başaramadık ama bu böyle yarım kalmayacak demiştik, iddiamıza, o iddiamızın gerektirdiği çalışmalara devam ediyoruz" diyerek, o günden adaylığının sinyalini vermişti.

Hazırlıklar tamam

Eylül ayında sahaya çıkmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin yılbaşına kadar yeni bir parti kuracağı öne sürülüyor. (Türkiye)