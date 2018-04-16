CHP'ye yürümek zor geldi

CHP'liler, Konya kent merkezindeki Gedavet Parkı'nda toplandı. İl Başkanı Barış Bektaş, yaptığı açıklamada, 16 Nisan halk oylamasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, ülkenin 21 aydır OHAL ile yönetildiğini söyledi.

Bektaş, OHAL değil demokrasi istediklerini ifade etti. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, yaklaşık bir saat süren oturma eyleminin ardından dağıldı.

AKSARAY

CHP Aksaray İl Başkanlığı tarafından OHAL uygulamasına karşı oturma eylemi yapıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde şu an OHAL'in olduğunu öne sürdü.

TBMM'de çıkarılan hiçbir yasanın bu süreçte denetlenemediğini belirten Havutça, şu görüşleri savundu:

"Hiç kimsenin hukuksal güvenliği yok. 7 milletvekili arkadaşımız hapishanelerde tutuklu. Enis Berberoğlu 305 gündür rehin alınmış durumda. Onun serbest bırakılmasını istiyoruz. Bunu millet adına istiyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren 159 bin insan meslekten ihraç edildi. 4 bin 500 hakim savcı meslekten ihraç edildi. Türkiye'de hukuk, insan hakları, demokrasi ve basın özgürlüğü askıdadır."

Yapılan açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan grup daha sonra dağıldı.

AFYONKARAHİSAR

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından PTT Merkez Şubesi önünde oturma eylemi gerçekleştirildi. CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, yaptığı açıklamada OHAL'in "bir buçuk ay sürmeyecek ve kimseyi etkilemeyecek" denilerek çıkartıldığını söyledi.

Toplumun büyük çoğunluğunun "OHAL'e yeter" demeye başladığını savunan Demirkırkan, şöyle devam etti:

"Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları Türkiye'yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmişlerdir. Sivil darbeyle tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir. Bizler OHAL değil, demokrasi istiyoruz."

Açıklamanın ardından slogan atan grup, sorunsuz dağıldı.

KARAMAN

CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver, Atartürk Parkı'ndaki eylemde OHAL'e son verilmesini istediklerini dile getirdi. Ülkenin 21 aydır OHAL ile yönetildiğini aktaran Ünver, "KHK'ler eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. OHAL'in bir an önce kaldırılmasını istiyoruz." dedi. Konuşmanın ardından oturma eylemi yapan grup daha sonra dağıldı.