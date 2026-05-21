CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...
CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

Dün yayınladığı video ile CHP'ye ikinci kez arınma çağrısı yapan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberlerini 'beğenerek takip ettiğini' söylediği gazeteci Fatih Atik, şaibeli kurultay nedeniyle CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının çıktığını ve kararın cuma günü UYAP sistemine yükleneceğini iddia etti.

Şaibeli Kurultay davasıyla birlikte CHP'ye 'Mutlak Butlan' beklentisiyle ilgili sıcak gelişmeler art arda geliyor. CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN ARINMA ÇAĞRISI

Dava istinafta görüşülmeyi beklerken Kemal Kılıçdaroğlu dün çektiği video ile CHP’ye arınma çağrısı yaptı. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun haberciliğini beğenerek takip ettiğini söylediği gazeteci Fatih Atik, katıldığı bir televizyon programında 'mutlak butlan' ile ilgili dikkat çeken bir iddia da bulundu.  Atik "Mutlak Butlan kararı çıktı, Cuma günü Uyap'a yüklenecek" dedi.

evet neler olacak değilmi

chp tam temizlenme olacak 13 yıllık demci kemalci egemenliği son bulacak yeni parti kurulur

MİLLET

chp ‘ye kimi getirsen getir CHP’ye genel başkanı kim olursa olsun chp’ yi genel başkan yönetmiyor onun koltuk değeneyi işte son genel başkanın durumu Özgür özel’i kim kim seçtirdi onun yolundan gitti gidiyor İstanbul büyük şehir belediye başkanı yanı eski belediye başkanı Ekrem imam oğlu imam oğlu ile yatıp imam oğlu ile kalkıyor memleket sorunu yok sadece be sadece imam oğlu sen ana muhalefet partisisin halka ne gibi hizmet edeceksin onu söyle sma bende ne soruyorsun chp ne zaman halkın derdi ile dertlenmiş yazın deniz keyfi kışın İtalya kayak Alp dağları gezmeler şimdi imam oğlu emir veriyor her hafta sonu miting yap yoksa hep beraber batarız onun için şimdi tatil yok ama az kaldı marmarıs öksüz kaldı chp’ lideri gelmiyor diye
