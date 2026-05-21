CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

Şaibeli Kurultay davasıyla birlikte CHP'ye 'Mutlak Butlan' beklentisiyle ilgili sıcak gelişmeler art arda geliyor. CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN ARINMA ÇAĞRISI

Dava istinafta görüşülmeyi beklerken Kemal Kılıçdaroğlu dün çektiği video ile CHP’ye arınma çağrısı yaptı. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun haberciliğini beğenerek takip ettiğini söylediği gazeteci Fatih Atik, katıldığı bir televizyon programında 'mutlak butlan' ile ilgili dikkat çeken bir iddia da bulundu. Atik "Mutlak Butlan kararı çıktı, Cuma günü Uyap'a yüklenecek" dedi.