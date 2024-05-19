CHP'nin tutunduğu o iki dal da kırıldı artık! Selvi gibi ümitler döndü birer iğdeye

Hüseyin Gülerce, Kobani Davası kararlarının Türkiye'nin siyasi atmosferini nasıl etkilediğini ele aldı. CHP ve DEM Parti arasındaki kirli ilişkiye değinen Gülerce, muhalefetin zorlu durumunu ve halkın tepkilerini analiz ederek geleceğe dair öngörülerde bulundu. "CHP'nin tutunduğu iki dal da kırıldı. Özgür Özel'in selam gönderdiği Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için selvi gibi ümitler döndü birer iğdeye" diyen Gülerce, Star'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kobani Davası kararlarının açıklanması, 31 Mart seçimlerinin taşıdığı gündemi birden değiştirdi.

İktidar-muhalefet arasındaki normalleşme ne olacak?

CHP-DEM arasındaki ilişki nasıl etkilenecek?

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CHP'nin tutunduğu iki dal da kırıldı?

Özgür Özel'in selam gönderdiği Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için selvi gibi ümitler döndü birer iğdeye...

Yeni üyeleriyle toplanan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 buçuk yıldır cezaevinde olan Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'nın yeniden yargılanması talebini üç gün önce oy birliğiyle reddetti. Karara itiraz yolu açık.

Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım"dan suçlu bulundu. 47 suçtan toplam 42 yıl hapis cezası aldı.

(...)

Mahkeme kararlarından sonra CHP'de, başta Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda haliyle moraller bozuk. "Bu dava siyasî bir davadır" deyip duruyorlar.

DEM Parti yönetimi de CHP'ye bozuk.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kobani Davasında verilen kararların ardından yapılan MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şöyle sitem etti:

"Muhalefet daha bir arada, daha birleşik bir mücadele verseydi bugün HDP'li siyasetçiler içeride olur muydu diye düşünmeye bütün kamuoyunu davet ediyoruz."

Bölücü terör örgütü PKK'nın partileri HDP/DEM, siyasî mücadeleyi sadece Kandil'in talimatları ile yürütüyor. Barış, demokrasi, halkların kardeşliği sözlerinin hiçbirinin inandırıcılığı yok. Çünkü PKK'ya, bölücü teröre bugüne kadar tek itirazları olmadı. Tam tersine meydanlarda, "Apo'nun heykelini dikeceğiz", "Dağlardaki arkadaşlara selam gönderiyoruz" diyen hep bu partilerin yöneticileri oldu.

Şimdi şahsen ben, "Kobani Davası kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'ndeki HDP'nin kapatılması davası ne olacak?" diye merak ediyorum.

Son mahkeme kararı da mı, Anayasa Mahkemesi'ni etkilemeyecek?"