CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

Komisyona sunulan CHP raporunun büyük bölümü, komisyonun kuruluş amacı dışındaki taleplerden oluştu. CHP raporunda; “19 Mart Darbe Girişimi Kapsamında Haksızca Tutuklanmış Olan Tüm Siyasetçi ve Bürokratların Derhal Tahliyesi” başlığıyla ele alınan bölümde; tutuklu olarak yargılanan CHP’li belediye başkanlarının tahliyesi istendi.

EKREM’E ÖZGÜRLÜK!

“Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, tüm yurttaşlarımızın adil yargılanma hakkına erişebilmesi için anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Siyasi rekabet, ifade özgürlüğüne ve halkın kendisini temsil edecek yöneticilerini özgürce seçebilmesine dayanır. Yargı siyasi tartışmaların ve siyasal stratejilerin tarafı olamaz, savcılıklar muhalefetin hangi siyasal stratejileri benimseyeceklerine karar veremez. 15.5 milyon yurttaşımızın kullandığı oyla Cumhurbaşkanı Adayımız olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması iptal edilmiş, bu dosyayı inceleyecek olan hâkimlerin yeri değiştirilmiştir. Yargı tacizi yalnızca diploma iptaliyle sınırlı kalmamış, siyasi yasak talepleriyle yürütülen yargılamalarda Ekrem İmamoğlu ve avukatı ile çalışma arkadaşları da hukuka aykırı olarak tutuklanmıştır. Savcılık tarafından Ekrem İmamoğlu’nun sesi ve görüntüsü dahi yasaklanmış, bunları içeren tüm materyallerin kullanılması durdurulmuştur.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Parti Meclisi Üyemiz Baki Aydöner, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklanmış ve halen tutuklu bulunmaktadır. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmiş; bu ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından gecikmeli olarak belediye başkanlığı görevine iade edilmiştir. İddianamelerin bazılarında ‘Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu yerel yönetimlerde yer almalarının amaçlanması’ gibi hukuki olmaktan uzak ve sübjektif ifadelere yer verilmekte, toplumun tüm kesimlerini kapsamaya yönelik siyasi faaliyetler Cumhuriyet savcılıkları tarafından yorumlanmakta, fiilen suç kapsamına alınmaktadır. Mahkemeler aracılığıyla siyaseti dizayn girişimlerine ve kanuna açıkça aykırı şafak operasyonlarıyla itibar suikastlarına son verilmelidir. Başkanlarımız ve hukuka aykırı olarak tutuklanmış olan tüm yol arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

RAPORUN BÜYÜK BÖLÜMÜ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİYLE İLGİSİZ

CHP’nin komisyona sunduğu 53 sayfalık raporun büyük bölümü, “Terörsüz Türkiye” süreci ve iç cephenin güçlendirilmesi amaçlarıyla tümüyle alakasız taleplerden oluşurken, “Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçları yürürlükten kaldırılmalı ve cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu yeniden düzenlenmeli”, “Nefret Söylemleri ve Nefret Suçlarının Cezalandırılmasına Yönelik Öneriler” başlıklı bölümlerde CHP’li sözcülerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hakaret söylemlerine tazminat ve hapis cezalarının kaldırılması amacı ortaya konuluyor.

“MADIMAK’IN MÜZE YAPILMASI” TALEBİ CHP RAPORUNDA!

Raporda, “Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi” başlığı altında da yine “Terörsüz Türkiye” süreciyle alakasız “Cemevlerine İbadethane Statüsünün Tanınması. Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Kapatılması. Madımak’ın Müze Yapılması. Başta Kamu Kurumları Olmak Üzere İşe Girişlerde ve Yükselmelerde Yaşanan Ayrımcılığın Önlenmesi” şeklinde alt başlıklarla taleplere yer veriliyor.

İŞTE CHP’NİN KOMİSYONA SUNDUĞU RAPORUN ANA BAŞLIKLARI

1.ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASI AMACIYLA İDARİ VE SİYASİ ENGELLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER.

2.TOPLUMSAL BARIŞIN İNŞASI İÇİN ANAYASADA DÜZENLENEN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASINI ENGELLEYEN İDARİ VE SİYASİ UYGULAMALARA SON VERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

2.1.Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’ndaki ifade Özgürlüğünü Engelleyen Hükümlerin Kanun Metinlerinden Çıkarılması

2.2.Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Suçunun Yeniden Düzenlenmesi

2.3.Otoriter Yönetimlerden İthal Edilen Yasa Tekliflerinin Gündemden Kalıcı Olarak Geri Çekildiğinin Açıklanması

2.4.Halkın Haber Alma Hakkı Önündeki Bir Engel Olarak Erişim Engellemesi Sorunu

2.5.Kamuoyunda Sansür Kanunu Olarak Bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanunla Getirilen Düzenlemelerin Yürürlükten Kaldırılması

2.6.Basın Özgürlüğü Önündeki Kurumsal Ve Yasal Engellerin Kaldırılması

2.7.Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Kanun ve Uygulamadan Kaynaklı Tüm Engellerin Kaldırılması

2.8.Çoğunlukçu Değil, Çoğulcu Demokrasi İçin Öneriler

2.9.Bireysel Silahlanma, Madde Kullanımı ve Kaçakçılığın Önlenmesi

2.10.Kanun Hükmünde Kararnamelerle Görevlerinden İhraç Edilenlerin Durumunun, Yeniden Hukuk Çerçevesinde Değerlendirilmesi

3.KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEMOKRATİK SİYASET ORTAMIN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

4.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YEREL YÖNETİMLERDE KAYYIM UYGULAMASINA SON VERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

4.1.Yerel Yönetimlerde Kayyım Uygulamasına Son Verilmesine Yönelik Öneriler

4.2.Yerel Yönetimlerin, Mali Kaynaklarına Merkezi Yönetimce El Konulması ile Halka Nitelikli Hizmet Sunmalarını Engelleyen Müdahalelere Son Verilmesi

5.SİYASETİN YARGI ARACILIĞIYLA ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL MUHALEFETİN SİNDİRİLMESİ AMACIYLA ANAYASAYA AYKIRI OLARAK YAPILAN TUTUKLAMA VE DAVALARA SON VERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

5.1.19 Mart Darbe Girişimi Kapsamında Haksızca Tutuklanmış Olan Tüm Siyasetçi ve Bürokratların Derhal Tahliyesi.

5.2.Gezi Davası Başta Olmak Üzere Toplumsal Muhalefeti Sindirmeye Yönelik Davalar Nedeniyle Cezaevinde Tutulanların Tahliyesi.

5.3.Gizli Tanık Uygulamasının Adil Yargılanma Hakkını İhlaline Son Verilmesi

5.4.Etkin Pişmanlık Kurumunun İftiracılığa Dönüşmesine Derhal Son Verilmesi

5.5.Savunma Hakkına Getirilen Sınırlamalardan Geri Adım Atılması

5.6.Cezaevleri İdare Ve Gözlem Kurullarının Keyfi Kararlarının Önüne Geçilmesi

5.7.Siyasi Soruşturmalarda Başsavcılıkların Yetki Gaspının Sonlandırılması

5.8.Yargının Bağımsızlığı Ve Adil Kararlar İçin Yargı Mensuplarının Sorumluluğuna Yönelik Öneriler.

6.CUMHURBAŞKANINA VE KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇLARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMALI VE CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRI SUÇU YENİDEN DÜZENLENMELİ

7.İNSAN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE VE KORUNMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

7.1.İnsanlığa Karşı Suçlarla ve İşkenceyle Etkin Mücadele Edilmesine Yönelik Öneriler

7.2.Nefret Söylemleri ve Nefret Suçlarının Cezalandırılmasına Yönelik Öneriler

7.3.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Bağımsız Bir Yapıya Kavuşturulması Önerisi

8.KADIN VE ÇOCUKLARA KARŞI ŞİDDETLE ETKİN BİR MÜCADELE

9.YARGI VE İNFAZ SİSTEMİNDEKİ ANTİ DEMOKRATİK VE İNSAN HAKLARINA

AYKIRI UYGULAMALARA SON VERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

9.1.Örtülü Af Niteliğinde Olan İnfaz Düzenlemeleri Yerine, Toplumda Cezasızlık Algısına Yol Açmayacak Bir İnfaz Rejimi Önerisi

10.DEVLETİN İNANÇLARA KARŞI TARAFSIZ OLDUĞU BİR DÜZENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

10.1.Cemevlerine İbadethane Statüsünün Tanınması

10.2.Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Kapatılması

10.3.Madımak’ın Müze Yapılması

10.4.Başta Kamu Kurumları Olmak Üzere İşe Girişlerde ve Yükselmelerde Yaşanan Ayrımcılığın Önlenmesi

10.5.Diğer Talepler

11.GÜVENLİK GÜÇLERİNİN VE GÜVENLİK BÜROKRASİSİNDE ÇALIŞAN SİVİL

MEMURLARIN ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

12.EĞİTİMDE DEMOKRATİKLEŞME ÖNERİLERİ

12.1.Millî Eğitim Şûrası

12.2.Seçmeli Derslerin Belirlenmesi

12.3.Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Eğitimi Uygulamasının Farklı İnançlar Göre Düzenlenmesi

