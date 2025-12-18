  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Avrupa açık açık ilan etti! Biz Yahudi yaşamını kültürünü benimsiyoruz

PKK’lı katil ve Türker Ertürk arasında fikir birliği: “YPG komşumuz olsun”

Hakan Fidan’dan terör maşalarına son ihtar! "Sabrımız tükeniyor" ezer geçeriz

Fondaş ekonomistlere kötü haber! Moody’s Türkiye tahminini açıkladı

Dezenformasyon uyarısı! Hakikate karşı küresel tehdit büyüyor!

Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?

Adalet Bakanı’na bahis tutuklusunun imzaladığı formayı vermişlerdi… Fenerbahçe’den açıklama geldi

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?

Nükleer beyinleri tek tek yok etti

Kafayı rakı ile bozanlara her yer meyhane… Mezarlıklar bile!
Yerel Emanet verdiği aracı kurşunlanmış halde buldu
Yerel

Emanet verdiği aracı kurşunlanmış halde buldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Emanet verdiği aracı kurşunlanmış halde buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşına emanet ettiği otomobili, görmeden geri alan kişi sabah kalktığında gözlerine inanamadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilinin arkadaşındayken kurşunlandığını öğrenen kişi, ikinci şoku yaşadı.

Olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Katip Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet H., 15 DG 843 plakalı aracını bir arkadaşına emanet etti. Arkadaşı aracı kullandıktan sonra getirdiği otomobili, Mehmet H.'ye görmeden teslim ederek ayrıldı. Sabah aşağı inen Mehmet H., otomobilin üzerinde mermi izleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

 

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın park halindeyken hedef alınmadığını tespit etti. Olayın arkadaşındayken yaşandığını öğrenen Mehmet H., ikinci şoku yaşadı. Araçta toplam 6 adet mermi isabeti ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili tahkikatı sürüyor.

ABD Başkanı, Cuellar'ı rüşvet ve kara paradan affetmişti Trump sırtından fena vuruldu
ABD Başkanı, Cuellar'ı rüşvet ve kara paradan affetmişti Trump sırtından fena vuruldu

Dünya

ABD Başkanı, Cuellar'ı rüşvet ve kara paradan affetmişti Trump sırtından fena vuruldu

Tam isabetle vuruldu! TAYFUN füzesinde bir eşik daha aşıldı
Tam isabetle vuruldu! TAYFUN füzesinde bir eşik daha aşıldı

Gündem

Tam isabetle vuruldu! TAYFUN füzesinde bir eşik daha aşıldı

ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu
ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Dünya

ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?
MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?

Gündem

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23