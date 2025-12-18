Akdeniz’de siber gerginlik: Feribota sızma girişimi Fransa’yı harekete geçirdi

Fransız yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada, kimliği açıklanmayan bir yabancı güç adına hareket etmekle suçlanan Letonyalı bir mürettebat üyesinin gözaltında olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, “Şu sıralar yabancı müdahale çoğu zaman aynı ülkeden geliyor,” dedi.

Her ne kadar vakada Rusya’nın adı açıkça anılmasa da Fransa ve Ukrayna’nın diğer Avrupalı müttefikleri, Moskova’yı sabotaj, suikastlar, siber saldırılar, dezenformasyon ve kaynağı hızla tespit edilemeyen diğer düşmanca eylemler yoluyla kendilerine karşı “hibrit savaş” yürütmekle suçluyor.

Paris Savcılığı, İtalyan makamlarının paylaştığı istihbaratın, Fransa’nın karşı casusluk ve terörle mücadele birimi olan İç Güvenlik Genel Müdürlüğü’nü (DGSI) harekete geçirdiğini ve Akdeniz’deki Fransız limanı Sete’de demirli bir feribotun bilgisayar sistemlerine siber suçluların zaman zaman kullandığı bir yazılımın bulaşmış olabileceğinin tespit edildiğini açıkladı.

Savcılığa göre, bilgisayar sistemlerinin uzaktan kontrol edilmesine olanak tanıyan ve “RAT” olarak bilinen bu yazılım, feribotun bilgisayarlarını ele geçirmek için kullanılmış olabilir. Açıklamada feribotun adı paylaşılmadı.

Nunez, kamu yayıncısı France Info’ya yaptığı açıklamada, “Bazı kişiler bir geminin veri işleme sistemine erişmeye çalıştı,” ifadelerini kullandı.

Olayı “çok ciddi bir mesele” olarak nitelendiren Nunez, şüpheli girişimin gemiyi ele geçirmek olup olmadığı sorulduğunda ise “Bilmiyoruz” yanıtını verdi.

Nunez, soruşturmanın “yabancı müdahale izini” takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Savcılık, cuma günü polis tarafından feribotun biri Letonyalı, diğeri Bulgar iki mürettebat üyesinin İtalyan makamlarının şüpheli olarak belirlemesinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Bulgaristan vatandaşı olan kişi, sorgusunun ardından suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Letonya vatandaşı şüphelinin ise, ismi açıklanmayan bir yabancı gücün çıkarlarına hizmet etmek amacıyla hareket etmekle bağlantılı olarak, “ön hazırlık niteliğinde suç örgütü” ve iki ayrı siber saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, Letonya’da da arama operasyonları gerçekleştirildiğini belirtirken, Letonya Devlet Polisi konuyla ilgili yorum yapmadı.

Güvenlik kontrolleri için bir süre limanda tutulan feribotun, bilgisayar sistemlerinin incelenmesinin ardından yeniden seferlerine başladığı bildirildi.