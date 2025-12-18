Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu

Almanya’da Bavyera eyaletinin Fürth kentinde yaşanan bir taciz vakası, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Sabah saatlerinde parkta koşu yapan bir kadın, bir adamın fiziksel saldırısına uğradı. Zanlı, jog yapan kadına yaklaşarak aniden cinsel tacizde bulundu ve elini kadının vücuduna attı. Ancak saldırganın bilmediği bir şey vardı: mağdur, sivil kıyafetle görev yapan bir polis memuruydu.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, olay yerinde hızla karşılık veren kadın polis, saldırgana kimliğini açıklayarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak adam, yakalanmamak için direnmeye başladı ve kaçmaya teşebbüs etti. Yaşanan kısa süreli arbede sonrası, destek çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan kişinin 28 yaşında olduğu ve daha önce de benzer suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi. Fürth Emniyeti, zanlının olay sırasında alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri de inceleniyor.

POLİS DEVRİLERİ ARTIRACAK

Polis memurunun fiziksel olarak zarar görmediği, ancak olayın ardından psikolojik destek teklif edildiği kaydedildi. Emniyet birimleri, benzer olayların artış gösterdiğine dikkat çekerek, özellikle park ve ormanlık alanlarda koşu yapan kadınlara yönelik uyarılarını yineledi. Bu kapsamda hem sivil hem de üniformalı devriyelerin artırılacağı belirtildi.