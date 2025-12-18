  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Zafiyet TSK’da değil muhalefetin hastalıklı zihniyetinde! Gördük izledik vurduk

17 ilde operasyon! On binlerce litre kaçak ve sahte içki yakalandı

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

Birgün’ün Mizah Festivali Başlıyor! ‘Hırsız’ dedi mi, demedi mi?

Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

17-25 Aralık Çöktü, Gerçekler Konuşuyor! Kriter şu: “izah edemeyen susar!”

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

İngiltere Genelkurmay'ından açık çağrı: 'Halkı topyekûn savaşa hazırlamalıyız!'

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli
Dünya Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu
Dünya

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu

Parkta spor yapan kadınlara yönelik birçok defa taciz olayına karıştığı tespit edilen şahıs, son girişiminde farkında olmadan bir sivil kadın polise ahlaksızlık yapınca zindanı boyladı.

Almanya’da Bavyera eyaletinin Fürth kentinde yaşanan bir taciz vakası, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Sabah saatlerinde parkta koşu yapan bir kadın, bir adamın fiziksel saldırısına uğradı. Zanlı, jog yapan kadına yaklaşarak aniden cinsel tacizde bulundu ve elini kadının vücuduna attı. Ancak saldırganın bilmediği bir şey vardı: mağdur, sivil kıyafetle görev yapan bir polis memuruydu.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, olay yerinde hızla karşılık veren kadın polis, saldırgana kimliğini açıklayarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak adam, yakalanmamak için direnmeye başladı ve kaçmaya teşebbüs etti. Yaşanan kısa süreli arbede sonrası, destek çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından zanlı gözaltına alındı.

 

Yakalanan kişinin 28 yaşında olduğu ve daha önce de benzer suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi. Fürth Emniyeti, zanlının olay sırasında alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri de inceleniyor.

POLİS DEVRİLERİ ARTIRACAK

Polis memurunun fiziksel olarak zarar görmediği, ancak olayın ardından psikolojik destek teklif edildiği kaydedildi. Emniyet birimleri, benzer olayların artış gösterdiğine dikkat çekerek, özellikle park ve ormanlık alanlarda koşu yapan kadınlara yönelik uyarılarını yineledi. Bu kapsamda hem sivil hem de üniformalı devriyelerin artırılacağı belirtildi.

Almanya yollarında Togg rüzgarı: Gurbetçi İbrahim milli gururuyla Hamburg'da
Almanya yollarında Togg rüzgarı: Gurbetçi İbrahim milli gururuyla Hamburg'da

Otomotiv

Almanya yollarında Togg rüzgarı: Gurbetçi İbrahim milli gururuyla Hamburg'da

Almanya Başbakanı Merz: Büyük güçlerin oyun topu değiliz
Almanya Başbakanı Merz: Büyük güçlerin oyun topu değiliz

Dünya

Almanya Başbakanı Merz: Büyük güçlerin oyun topu değiliz

Almanya Başbakanı Merz'den şok eden cevap: İsrail ile görüş ayrılığı içindeyiz
Almanya Başbakanı Merz'den şok eden cevap: İsrail ile görüş ayrılığı içindeyiz

Dünya

Almanya Başbakanı Merz'den şok eden cevap: İsrail ile görüş ayrılığı içindeyiz

Almanya’dan dev askeri hamle: 50 milyar euroluk silah alımı Meclis’ten geçti
Almanya’dan dev askeri hamle: 50 milyar euroluk silah alımı Meclis’ten geçti

Dünya

Almanya’dan dev askeri hamle: 50 milyar euroluk silah alımı Meclis’ten geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23