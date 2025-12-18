  • İSTANBUL
Gündem

PKK’lı katil ve Türker Ertürk arasında fikir birliği: “YPG komşumuz olsun”

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna yönelik 31 Aralık geri sayımı sürerken, geçmişte CHP’li emekli amiral Türker Ertürk’ün "YPG komşumuz olsun" sözleriyle sarfettiği ihanetine, terör örgütü PKK’lı katil elebaşlarının "Muhatap SDG olmalı" çıkışı arasındaki kirli benzerlik gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü YPG/SDG’ye bölgeyi terk etmesi için tanıdığı süre 31 Aralık’ta dolarken, geçmişte Sözcü gazetesi sayfalarında boy gösteren Türker Ertürk ile PKK’lı teröristlerin söylem birliği "bu kadarına da pes" dedirtti. Yıllar önce Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alarak, "Sınırımızda radikal örgütler olacağına, laik yapısını bildiğimiz YPG/PYD’nin komşumuz olsun" diyen Ertürk'ün bu skandal ifadeleri, PKK’lı katillerin son dönemdeki "Komşumuz Şam değil, SDG olmalı" yönündeki provokatif açıklamalarıyla birebir örtüştü.

Sözcü Gazetesi sayfalarından sıklıkla yer verdiği CHP'li eski amiral Türker ile PKK'lı katliamcı elebaşların sözlerini destekler nitelikte yayınlarken yeni bir skandalı da beraberinde getirdi. Gazete “Katliamcı PKK’li yine sahnede” başlıklı haberde açıklama yapan, PKK’lı Bakırköy’de 25 Aralık 1991’de PKK adına katilam yapıp 11 vatandaşımızı şehit eden terörist Çetin Arkaş’ın farklı kentlerde “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin konuşuyor. Son olarak Arkaş, “Kürtlar kendini var edebileceği bir ortam olursa gidip entegre olur. Ancak faşist, otoriter, diktatör ve zalim bir cumhuriyetle entegre olmayız. Komşumuz Şara değil, SDG olmalı” dedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye bölgeyi terk etmeleri için verilen süre 31 Aralık’ta dolarken, PKK’lı katillerin de "Komşumuz SDG olmalı" çıkışı, Ertürk ile aralarındaki kirli fikir birliğini tescilledi.

Milli güvenliği hiçe sayarak terör örgütünü "seküler ve federatif bir komşu" olarak pazarlamaya kalkan Ertürk’ün bu ihanet dolu açıklamaları, terörle mücadele hassasiyetinin en yüksek olduğu bir dönemde kamuoyunda büyük tepki çekti.

BARIŞ PINARI HAREKATI DÖNEMİNDE PYD ÖVGÜSÜ SKANDALI

Eski amiral Türker Ertürk, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeye huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekâtı’nı yürüttüğü 2019 yılında, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’yi öven açıklamalarıyla tepki toplamıştı.

Ertürk, 23 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“O bölgede radikal İslami örgütler olacağına, iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz, güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD’nin.”

