O şirket bir ilke imza attı: Fabrikasında robotları çalıştıracak

Küresel batarya sektöründe dikkat çeken bir adım Çin merkezli CATL’den geldi. Dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden biri olan şirket, insansı robotların aktif olarak görev yaptığı batarya üretim hattını resmen devreye aldığını açıkladı.

CATL, Henan eyaletine bağlı Luoyang’daki tesisinde, batarya paketlerinin üretim sürecinde insansı robotları seri olarak kullanan ilk üretici olduğunu duyurdu. Bu gelişme, batarya üretiminde otomasyon ve yapay zekâ destekli sistemlerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Yüksek riskli işlemler artık robotlara emanet

Şirketten yapılan açıklamaya göre insansı robotlar, batarya paketlerinin son test aşamalarında görev alıyor. Daha önce insan çalışanlar tarafından yapılan yüksek gerilimli bağlantı işlemlerini otonom şekilde gerçekleştiren robotlar, olası iş kazalarının önüne geçerken üretim güvenliğini de önemli ölçüde artırıyor.

CATL, bu sayede hem kalite standartlarının yükseltildiğini hem de üretim sürecinde istikrar sağlandığını belirtiyor.

Deneyimli çalışanlarla aynı hızda çalışıyorlar

Gelişmiş görsel algılama teknolojileri ve yapay zekâ sistemleriyle donatılan insansı robotlar, bağlantı noktalarındaki farklılıkları anlık olarak algılayabiliyor ve hareketlerini buna göre ayarlayabiliyor. Şirket, bu sistem sayesinde yüzde 99’un üzerinde bağlantı başarısı elde edildiğini ve robotların deneyimli çalışanlarla benzer hızda çalıştığını vurguluyor.

Günlük iş yükü üç kat arttı

Üretim hattında olası hataları anında tespit edebilen ve gerektiğinde denetim moduna geçen robotlar, farklı batarya modellerinde kesintisiz şekilde görev yapabiliyor. CATL, insansı robotların manuel çalışmaya kıyasla günlük iş yükünü yaklaşık üç kat artırdığını açıkladı.

Luoyang tesisinde hayata geçirilen bu uygulama, CATL tarafından batarya üretiminde akıllı sistemlerin yaygınlaştırılması ve tam otomasyona geçiş yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu hamlesinin, küresel üretim standartlarını da etkilemesi bekleniyor.

