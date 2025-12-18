Özgür Özel yine sınırları aştı! Milli İradeye "Otoriter" İftirası!

Brüksel’de Avrupalı ortaklarına dert yanan Özel, İngiliz İşçi Partisi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu diplomatik diyalogdan rahatsız oldu. İngilizlerin Türkiye ile olan iş birliğini hazmedemeyen Özel, "Bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la beklenenin üzerinde dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" diyerek adeta Batı’ya "Erdoğan’la arayı bozun, bize destek verin" çağrısı yaptı.

Milli İradeye "Otoriter" İftirası!

Kendi ülkesinin istikrarını ve kazanımlarını yabancı başkentlerde hedef alan Özel, hızını alamayarak Türk demokrasisine dil uzattı. Milli iradeyi "otoriterlik" ve "otokrasi" iftiralarıyla karalayan CHP Genel Başkanı, Avrupalı "abilerine" şu sözlerle sığındı:

"Sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoriter lidere mi ezdireceksiniz? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım."

Türkiye Düşmanlarıyla Saf Tuttu

Her yurt dışı gezisinde olduğu gibi yine Türkiye’yi şikayet etme misyonunu üstlenen Özel, Avrupalı dostlarına "Biz sizin kardeşiniziz, bizi iktidara taşıyın" mesajı vererek, siyaseti milletin iradesinde değil, Brüksel’in kulislerinde aradığını bir kez daha tescilledi. Milli meselelerde bile karşı safta yer alan bu tutum, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.