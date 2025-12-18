  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Zafiyet TSK’da değil muhalefetin hastalıklı zihniyetinde! Gördük izledik vurduk

17 ilde operasyon! On binlerce litre kaçak ve sahte içki yakalandı

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

Birgün’ün Mizah Festivali Başlıyor! ‘Hırsız’ dedi mi, demedi mi?

Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

17-25 Aralık Çöktü, Gerçekler Konuşuyor! Kriter şu: “izah edemeyen susar!”

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

İngiltere Genelkurmay'ından açık çağrı: 'Halkı topyekûn savaşa hazırlamalıyız!'

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli
Gündem Özgür Özel yine sınırları aştı! Milli İradeye "Otoriter" İftirası!
Gündem

Özgür Özel yine sınırları aştı! Milli İradeye "Otoriter" İftirası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel yine sınırları aştı! Milli İradeye "Otoriter" İftirası!

CHP’de koltuğu emanet alan Özgür Özel, yurt dışı gezilerinde Türkiye’yi karalama geleneğini bozmadı. Brüksel’de Avrupa Sosyalist Partisi (PES) toplantısına katılan Özel, İngiliz İşçi Partisi’ni "kardeş" ilan ederken, Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na karşı skandal ifadeler kullanarak Batı’dan yardım dilendi.

Brüksel’de Avrupalı ortaklarına dert yanan Özel, İngiliz İşçi Partisi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu diplomatik diyalogdan rahatsız oldu. İngilizlerin Türkiye ile olan iş birliğini hazmedemeyen Özel, "Bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la beklenenin üzerinde dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" diyerek adeta Batı’ya "Erdoğan’la arayı bozun, bize destek verin" çağrısı yaptı.

Milli İradeye "Otoriter" İftirası!

Kendi ülkesinin istikrarını ve kazanımlarını yabancı başkentlerde hedef alan Özel, hızını alamayarak Türk demokrasisine dil uzattı. Milli iradeyi "otoriterlik" ve "otokrasi" iftiralarıyla karalayan CHP Genel Başkanı, Avrupalı "abilerine" şu sözlerle sığındı:

"Sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoriter lidere mi ezdireceksiniz? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım."

Türkiye Düşmanlarıyla Saf Tuttu

Her yurt dışı gezisinde olduğu gibi yine Türkiye’yi şikayet etme misyonunu üstlenen Özel, Avrupalı dostlarına "Biz sizin kardeşiniziz, bizi iktidara taşıyın" mesajı vererek, siyaseti milletin iradesinde değil, Brüksel’in kulislerinde aradığını bir kez daha tescilledi. Milli meselelerde bile karşı safta yer alan bu tutum, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’
Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’

Sosyal Medya

Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!
Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Gündem

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

CHP'li delegenin vefat eden Durbay paylaşımı CHP’lileri kızdırdı: Üzüntüden öldü! Özgür Özel masum değil!
CHP'li delegenin vefat eden Durbay paylaşımı CHP’lileri kızdırdı: Üzüntüden öldü! Özgür Özel masum değil!

Gündem

CHP'li delegenin vefat eden Durbay paylaşımı CHP’lileri kızdırdı: Üzüntüden öldü! Özgür Özel masum değil!

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Siyaset

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23