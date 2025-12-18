GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında
GAİN Medya’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde sunucu Okan Karacan’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Video içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.
SUNUCU OKAN KARACAN GÖZALTINDA
