  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında
Gündem

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

GAİN Medya’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde sunucu Okan Karacan’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Video içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

 

SUNUCU OKAN KARACAN GÖZALTINDA

GAİN Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

GAİN Medya'ya operasyon: Anahat Holding'e bağlı şirketlere kayyım atandı
GAİN Medya'ya operasyon: Anahat Holding'e bağlı şirketlere kayyım atandı

Gündem

GAİN Medya'ya operasyon: Anahat Holding'e bağlı şirketlere kayyım atandı

GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?
GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?

Gündem

GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?

Anahat Holding ve GAİN Medya operasyon yapılmıştı! Barbaros Reşat Gülcan kimdir, neden gözaltına alındı?
Anahat Holding ve GAİN Medya operasyon yapılmıştı! Barbaros Reşat Gülcan kimdir, neden gözaltına alındı?

Gündem

Anahat Holding ve GAİN Medya operasyon yapılmıştı! Barbaros Reşat Gülcan kimdir, neden gözaltına alındı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23