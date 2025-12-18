Avrupa açık açık ilan etti! Biz Yahudi yaşamını kültürünü benimsiyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “Yahudi tarihi Avrupa tarihidir, Yahudi kültürü Avrupa kültürüdür” ifadeleri büyük tepki topladı.

Bu sözlerle birlikte Avrupa’nın tam anlamıyla gelişmesi için Yahudi yaşamının serpilmesi gerektiğini savunan yaklaşım, Gazze’de yaşanan yıkım, katliam ve soykırıma karşı sessizliğin ötesinde açık bir duruş olarak değerlendirildi.

İsrail’in saldırıları karşısında insan haklarını görmezden gelen Avrupa yönetimleri, çifte standartlarıyla bir kez daha vicdanları yaraladı.

Milyonların gözü önünde yaşanan zulme rağmen yapılan bu açıklamalar, Avrupa’nın adalet ve insanlık söylemlerini boşa düşürdü.