Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması
Gündem

Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması

Türkiye’de yaptığı ırkçılıkla sürekli gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine bol keseden salladı. Sırtında yumurta küfesi olmayan ırkçı Özdağ, asgari ücretin 2026 yılında en az 45 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Özdağ, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, olası İstanbul depremi için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi.

Olası İstanbul depreminin etkisinin sadece yapı stokuyla sınırlı kalmayacağını sanayi tesislerine yıkıcı etkisi olabileceğini ifade eden Özdağ, Marmara Bölgesi'nde toplanan sanayi tesislerinin Anadolu'ya dağıtılmasının imalat sanayi açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Özdağ, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye yönelik programı olan bir siyasi parti olduklarını dile getirerek, uyuşturucuyla mücadeleyi milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Asgari ücretin başlangıç ücreti olmaktan çıktığını ve yaygın standart bir ücrete dönüştüğünü dile getiren Özdağ, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

