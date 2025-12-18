Birgün’ün Mizah Festivali Başlıyor! ‘Hırsız’ dedi mi, demedi mi?

ALİ KARAHASANOĞLU

Birgün gazetesinde bir haberin başlığı bu..

Münir Özkul ve Sadri Alışık’ın fotoğrafları ile birlikte vermişler.

Sinema alanında, tiyatro alanında bir Mizah festivalinden bahsediyorlar.

Bir de gerçek hayatta Mizah Festivali var..

Birgün’ün başrolde oynadığı..

Sadri Alışık yerine Birgün gazetesinin yönetiminin rol aldığı.

Münir Özkul yerine, Birgün yazarlarının rol aldığı gerçek Mizah festivali..

Bu mizah festivalinde, Birgün gazetesi, kendi yazarları Enver Aysever’e sahip çıkmıyorlar..

Sokaklarda geceyarısı polise taş atan, hiç tanımadıkları insanları bile savunuyorlar da..

Yıllarca gazetelerinde yazarlık yapan, aynı düşünceleri paylaştıklarını iddia ettikleri Enver Aysever’i, şimdi savunmuyorlar.

Aysever’i terketmişler..

Olayı bir defa daha, bir defa daha aktaracağım.

Gerekirse bin defa aktaracağım.

Enver Aysever’e, “Kuzum ne olursun, ‘böyle bir konuşma olmadı’ deyiver. Sen Ekrem İmamoğlu’na hırsız demediğini söyle.. Bak bunu AK Partililer kendi lehlerine kullanıyorlar. Nolursun. Bu açıklamayı yap. Gerekirse sonra yine Ekrem’e ‘hırsız’ dersin. Ama şimdi bunu yalanla” diyorlar..

Bugünü kurtarma peşindeler.

Yarın?

Yarın, gözlerinde yok, bugünü kurtardılar mı, yarını haydi haydi kurtaracaklarını sanıyorlar..

İlk günden, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı ağzından “Böyle bir diyalog olmadı” yalanını ortaya attılar..

Enver Aysever’in avukatı imiş gibi de algı yaptılar.

Yurtdışına kaçan FETÖ’cü Tarık Toros da, bu minvalde bir video çekimi yaptı..

“Enver Aysever’in avukatı Yiğit Akalın açıklama yaptı, o diyalog olmamış” dedi..

Boşverin FETÖcüler..

Bana algı yapmayın..

“Başka konu mu yok” demeyin.

Diğer konuları da, Allah ömür verdi ise, bir başka gün yazarız.

Tarım bitti, iflas ettik, mahvolduk, hele hele Şubat ayındaki don sonrasında, artık tarım tümü ile sıfırı çekti. “ diyordunuz..

“Kirazın kilosu 600 TL. naber Ali bey”’ diyordunuz..

Onlara da geleceğiz.

Mandalina’da ihracat rekoru kırıldığını söyleyelim.

Hem ton olarak, hem de milyon dolar olarak, mandalinadaki rekoru hatırlatıp, biz en büyük soyguna dönelim..

34 ilimizi birden etkileyen don olayına rağmen, her meyvede olmasa da, birçok meyvede, sebzede, en önemlisi tarım kalemlerinin birçoğunda, ihracatın arttığını söyleyip, “Tarımda iflas etmiş bir ülkede, bu nasıl yaşanabiliyor” diye muhataplarına sorup, esas konumuza dönelim..

Enver Aysever, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, hakettiği cevabı veriyor..

FETÖ’cü Tarık Toros’da bir heyecan, bir endişe, bir gerginlik..

