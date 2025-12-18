  • İSTANBUL
Gündem Hakan Fidan'dan terör maşalarına son ihtar! "Sabrımız tükeniyor" ezer geçeriz
Gündem

Hakan Fidan’dan terör maşalarına son ihtar! "Sabrımız tükeniyor" ezer geçeriz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hakan Fidan’dan terör maşalarına son ihtar! "Sabrımız tükeniyor" ezer geçeriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG’nin paravan yapılanması SDG’ye ve arkasındaki güçlere muhtıra niteliğinde bir uyarıda bulundu. TRT World ekranlarından dünyaya seslenen Fidan, Türkiye’nin operasyon masasını her an aktif tuttuğunun sinyalini vererek, "Sabrımız tükeniyor" mesajını verdi.

Terör yuvalarını darmadağın etme kararlılığını yineleyen Bakan Fidan, 10 Mart entegrasyon anlaşmasını ipe un seren, süreci sulandıran ve çarpıtan terör unsurlarını sert bir dille uyardı. Türkiye'nin her zaman barışçıl yolları önemsediğini ancak terörle müzakere değil, ancak şartların yerine getirilmesinin söz konusu olabileceğini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

 

 "Oyun Bitti, Anlaşmaya Uyacaksınız!"

"İşlerin diyalog ve müzakere ile çözülmesini umuyoruz. Yeniden askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz. Ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır."

 

 

Kirli Hesaplara Geçit Yok!

Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikmeleri "oyalama taktiği" olarak gören Ankara, mesajını net iletti: Vakit daralıyor. Fidan, terör örgütünün anlaşmadan sapma göstermesine veya süreci çarpıtmasına müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, "Herkes, gecikme ve çarpıtma olmaksızın bu anlaşmaya uyulmasını bekliyor" dedi.

 

 

Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü oluşuma karşı "bir gece ansızın" gelebileceği gerçeği, Bakan Fidan’ın açıklamalarıyla bir kez daha terör örgütünün ve destekçilerinin uykularını kaçıracak cinsten oldu.

