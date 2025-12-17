Sosyal medyada çok tartışıldı! Eyüp Sultan Camii'ndeki olayın aslı ortaya çıktı
Eyüp Sultan Camisi avlusunda daha önceden kuruyan akasya ağacının üzerini saran sarmaşığın yükünü kaldıramayarak devrildiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, caminin avlusundaki akasya türü ağaç 30 Kasım’da devrildi.
Olayın ardından inceleme yapan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın önceden kuruduğu ve kuru ağacın sarmaşıklarla kaplandığını tespit etti. Zamanla çürüme meydana gelen ağacın, üzerini saran sarmaşığın ağırlığını taşıyamayarak devrildiği belirlendi.
Sosyal medyada cami avlusundaki tarihi çınar olduğu yönünde paylaşımlar yapılan ağacın tescilli ağaç olmadığı öğrenildi.