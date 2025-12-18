Bakan Şimşek konferansta konuştu: Ekonomideki en büyük sorun...

Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen özel program kapsamında memleketi Batman’a giden Mehmet Şimşek, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye başlıklı bir konferans verdi.

Şimşek, programda ulusal ve küresel ölçekte yaşanan son ekonomik gelişmeleri ve konjonktürel değişimleri ele aldı; Türkiye’nin küresel ölçekteki mevcut konumunu ve geleceğe yönelik yapısal reformlara dayalı ekonomik perspektiflerini katılımcılarla paylaştı.

Mehmet Şimşek, konferansta şu açıklamalarda bulundu:

Küresel ekonomide karşı karşıya olduğumuz en önemli ekonomik sorunların başında ticarette korumacılık geliyor. Yani ülkeler, giderek daha çok gümrük duvarlarını ayrıca tarife dışı diye tabir edeceğimiz tedbirleri devreye alıp, açık ekonomiler olmaktan çok ‘biz başkasına bir şeyler satalım ama çok bir şey vermesinler’. Biz buna korunmacılık diyoruz.

Dünya son 20-25 yılda büyük borçlara sahne oldu. Gerçekten küresel borçluluk arttı. Dünü nüfusu da hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Bunun tabii ki beraberinde getirdiği fırsatlar ve sorunlar var.

Yapay zeka gibi, rapor ve otonom sistemler gibi bir taraftan dönüştürücü ama bir o kadar da yıkıcı teknolojilerin hızla yaygınlaşacağı bir dönemin eşiğindeyiz. İklim değişikliği artık teorik bir tartışmanın ötesinde bir gerçeklik. Onun etkilerine, onun yarattığı fırsatlara bakacağız.

Dünyamız aynı zamanda ciddi jeopolitik gerilimler ve maalesef de çatışmalara sahne oluyor bu dönemde.