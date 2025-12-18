  • İSTANBUL
Milyonların gözü kulağı burada... Asgari ücrette ikinci toplantı başladı

Milyonların gözü kulağı burada... Asgari ücrette ikinci toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı. Milyonların gözünün çevrildiği toplantıdan ilk detaylar geldi.

Milyonlarca ücretli çalışanın merakla beklediği asgari ücrette ikinci toplantı bugün başladı.

Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık’ta yapılmış, ancak İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılmıştı.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

