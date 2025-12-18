  • İSTANBUL
Gündem YSK seçime gidiyor! Başkan Yener dahil 6 üyenin görev süresi bitiyor
Gündem

YSK seçime gidiyor! Başkan Yener dahil 6 üyenin görev süresi bitiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
YSK seçime gidiyor! Başkan Yener dahil 6 üyenin görev süresi bitiyor

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile 5 üyenin görev süresi 2026 Ocak ayında doluyor. Görev süresi dolan Yener ve üyelerin yerine, Yargıtay ve Danıştay'da yeni üyeler seçilecek. Yeni üyeler toplanarak, YSK Başkanını seçecek.

11 üyesi bulunan YSK'da Başkan Ahmet Yener ve Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Orhan Usta, Mahmut Akgün, Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün görev süresi, ocak ayının ikinci haftasında sona eriyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin görev süresi 6 yıl, süresi biten üye yeniden seçilebiliyor, Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

YARGITAY VE DANIŞTAY’DAN YENİ ÜYELER SEÇİLECEK

Görev süresi dolacak, Başkan dahil 6 üyenin yerine, yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak.

YSK’da görev süresi biten üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak seçim sonucu belirlenecek yeni YSK üyeleri, yemin edecek.

Yemin töreninin ardından YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan üye, YSK'nın yeni başkanı olacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

