Kadın - Aile
Milyonlarca kişinin talep ettiği çamaşır suyu: İki temizlik ürünü

Milyonlarca kişinin talep ettiği çamaşır suyu: İki temizlik ürünü

Milyonlarca kişi çamaşır suyundan faydalanarak bazı temizlik malzemeleriyle birlikte kullanıyor ama asla kullanılmamalıdır. Bu ürün temizlikte etkili olduğu hem de solunum sağlığı açısından geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Dikkat çeken sonuçlar açıklandı.

Milyonlarca Ev temizliği sırasında bilinçsizce yapılan bir hata, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar, çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılması sonucu ortaya çıkan gazların ani solunum tıkanmasına ve ölüme yol açabileceği konusunda uyarıyor

Çamaşır suyu kimyasal bir üründür. Çamaşır suyu bazı temizlik malzemeleriyle birlikte asla kullanılmamalıdır. Bunun nedeni ise etkileşime girme ihtimalidir. Ev temizliği sırasında bilinçsizce yapılan bir hata, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Son olarak genç bir annenin ani ölümüyle yeniden gündeme gelen temizlik kimyasalları, uzmanları bir kez daha harekete geçirdi. Özellikle çamaşır suyu ile tuz ruhunun aynı ortamda ya da birlikte kullanılması, ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül vakalara neden olabiliyor.

BİRLİKTE KULLANILDIĞINDA ZEHİRLİ GAZ AÇIĞA ÇIKIYOR Uzmanlara göre çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırıldığında klor gazı başta olmak üzere son derece tehlikeli kimyasal gazlar ortaya çıkıyor. Bu gazlar özellikle kapalı, dar ve yeterince havalandırılmayan alanlarda solunduğunda çok kısa sürede vücutta ciddi etkilere yol açıyor. Bu durum sonrası kişilerde şu belirtiler görülebiliyor: Nefes darlığı Hırıltılı solunum Şiddetli öksürük Burun tıkanıklığı Geniz akıntısı "ANİ SOLUNUM TIKANMASINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR" Uzmanlar, bu gazların solunmasıyla birlikte ses tellerinde ani ödem gelişebileceğini belirtiyor. Bu durumun solunum yollarını hızla tıkayarak ani ölüme neden olabileceği vurgulanıyor. Bazı vakalarda iyileşme görülse de, kimi kişilerde bu hasarın kalıcı astıma dönüşebildiği ifade ediliyor. Uzman açıklamalarında önemli bir noktaya da dikkat çekiliyor. Çamaşır suyu ve tuz ruhu, tek başına kullanıldığında bu denli ölümcül bir etki oluşturmuyor. Asıl risk, bu iki kimyasalın birlikte kullanılmasıyla açığa çıkan yoğun ve zehirli gazdan kaynaklanıyor.

Kimyasal içerikli temizlik ürünlerinin solunum yoluyla her zaman risk taşıdığını belirten uzmanlar, ev temizliğinde daha güvenli alternatiflere yönelmenin önemini vurguluyor. Önerilen ürünler arasında şunlar yer alıyor: Arap sabunu. Doğal sabun. Beyaz sirke. Bu ürünlerin hem temizlikte etkili olduğu hem de solunum sağlığı açısından daha düşük risk taşıdığı belirtiliyor.

