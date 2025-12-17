Milyonlarca kişinin talep ettiği çamaşır suyu: İki temizlik ürünü

BİRLİKTE KULLANILDIĞINDA ZEHİRLİ GAZ AÇIĞA ÇIKIYOR Uzmanlara göre çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırıldığında klor gazı başta olmak üzere son derece tehlikeli kimyasal gazlar ortaya çıkıyor. Bu gazlar özellikle kapalı, dar ve yeterince havalandırılmayan alanlarda solunduğunda çok kısa sürede vücutta ciddi etkilere yol açıyor. Bu durum sonrası kişilerde şu belirtiler görülebiliyor: Nefes darlığı Hırıltılı solunum Şiddetli öksürük Burun tıkanıklığı Geniz akıntısı "ANİ SOLUNUM TIKANMASINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR" Uzmanlar, bu gazların solunmasıyla birlikte ses tellerinde ani ödem gelişebileceğini belirtiyor. Bu durumun solunum yollarını hızla tıkayarak ani ölüme neden olabileceği vurgulanıyor. Bazı vakalarda iyileşme görülse de, kimi kişilerde bu hasarın kalıcı astıma dönüşebildiği ifade ediliyor. Uzman açıklamalarında önemli bir noktaya da dikkat çekiliyor. Çamaşır suyu ve tuz ruhu, tek başına kullanıldığında bu denli ölümcül bir etki oluşturmuyor. Asıl risk, bu iki kimyasalın birlikte kullanılmasıyla açığa çıkan yoğun ve zehirli gazdan kaynaklanıyor.