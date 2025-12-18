Bu korku size yeter! Emekli Siyonist Generalden Türkiye itirafları

Soykırımcı Netanyahu yönetiminin “Türkiye’yi en büyük düşman ilan etmesi”nden sonra yahudilerde Türkiye endişesi ve paranoyası her geçen gün artıyor... İsrail’in Kanal 12 televizyonunda konuşan emekli tümgeneral Israel Ziv, Türkiye’nin bölgesel nüfuzunun Orta Doğu’da giderek arttığına dikkat çekerek “Kapımızın dibinde ‘Büyük Türkiye’ vizyonu gerçekleştiriliyor” dedi. Ayrıca Suriye’de istikrarsızlık olduğunu iddia ederek “Ankara için stratejik bir avantaj sağlıyor. Suriye’deki durum, Türkiye’ye yarıyor” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE BÖLGESEL LİDER OLACAK

Asıl kırılmanın ise Gazze üzerinden yaşanabileceğini savunan Ziv, olası Amerikan kararının dengeleri değiştireceğinin altını çizerek “Tehlike sadece kuzey sınırlarımızda değil, aynı zamanda Trump’ın Türk askerlerinin Gazze’ye girişine izin vermesinde; bu ciddi bir başarısızlık olabilir ve Ankara’yı yeni bölgesel lider yapabilir” ifadesinde bulundu.

SURİYE, TÜRKİYE’NİN PARÇASI!

Ziv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yaklaşımının jeopolitik vizyon doğrultusunda olduğunu belirterek “Erdoğan Suriye’yi ‘Büyük Türkiye’nin parçası olarak görüyor ve Trump’ın onayını bile aldı” dedi.

Ankara’nın Gazze’ye yönelik olası askeri varlığı ise İsrail açısından “kırmızı çizgi” olduğunu hatırlatan Ziv, “Eğer Trump Türk askerlerinin Gazze’ye girmesi lehine karar verirse, o zaman bu sadece İsrail’e karşı büyük bir zafer olmayacak, aynı zamanda Amerikalılar nezdinde İsrail pahasına yükselen gücünü gösterecek” dedi.

General, bunun İsrail açısından siyasi ve askeri sonuçlarını da ekleyerek “Bu İsrail için büyük bir siyasi ve askeri başarısızlık olur. Endişe şu ki, İsrail sadece Suriye ve Gazze’deki hareket özgürlüğünü kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye bölgesel lider olacak” yorumunda bulundu.

Ziv, Türkiye’nin Şam’da “planlı” bir şekilde ilerlediğini öne sürerken “Erdoğan, Suriye’nin kontrolünü adım adım ele geçiriyor. Askeri güçler getiriyor ve Şam yakınlarında büyük bir üs kurmayı amaçlıyor, yani Türk rüyası gerçek oluyor” dedi. Bu noktada Ankara’nın kapsamlı bir bölgesel senaryo yürüttüğünü iddia ederek “Erdoğan’ın net bir gündemi var: Daha büyük bir Türkiye ve onun içinde Suriye. Bunu yaparken, Suriye sınırından İsrail’e doğrudan bir tehdit oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.

Müslüman coğrafyası ile İsrail arasında kritik bir denklem olduğunu ve Ankara’nın diplomatik bir meydan okuma oluşturduğunu belirterek “Ankara’nın bölgesel stratejik bir vizyonu var: Türk etkisi ile hem Golan’da hem de Gazze’de İsrail’e karşı ön cephe oluşturmak istiyorlar” ifadesinde bulundu.

‘SAVUNMAYA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYORLAR’

Öte yandan Türkiye’nin savunma yatırımlarını da doğrudan İsrail karşılaştırmasıyla anlatan İsrailli general “Ankara, İsrail’e kıyasla askeri savunma ve saldırı yeteneklerini güçlendirmek için büyük yatırımlar yapıyor ve İsrail’le yüzleşme arzusunu gizlemiyor” dedi.

‘TÜRKİYE, İRAN’DAN DAHA TEHLİKELİ’

Ziv, son olarak Ankara’nın siyasi gücü nedeniyle İran’dan çok daha tehlikeli olduğunu öne sürerek “Ankara, ABD ve Avrupa’yı İsrail’den uzaklaştırma ve ayrılık yaratma kapasitesine sahiptir” ifadelerini kullandı.