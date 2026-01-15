  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem CHP’nin rezilliğine isyan
Gündem

CHP’nin rezilliğine isyan

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’nin rezilliğine isyan

Kirli ittifaklarla ele geçirdikleri kadim kenti kurdukları yolsuzluk “sistemi” ile talan eden ve İstanbul’u yeniden 90’lı yılların karanlığına mahkum eden CHP’li İBB yönetimine karşı isyan başladı.

HABER MERKEZİ

Kirli ittifaklarla ele geçirdikleri kadim kenti, kurdukları yolsuzluk “sistemi” ile talan eden ve İstanbul’u yeniden 90’lı yılların karanlığına mahkum eden CHP’li İBB yönetimine karşı sessiz bir isyan başladı. Başta E-5 üzerindeki reklam panoları olmak üzere İstanbul’un muhtelif noktalarına asılan afişlerde CHP’li İBB yönetiminin mega kenti nasıl çökerttiği görseller eşliğinde paylaşıldı. “Çileyi İstanbullular çekiyor” ve “Senin hayatın gidiyor” temasıyla paylaşılan afişlerde, 25 milyarla devraldıkları İBB’nin borcunun 350 milyar liraya yükseltildiği, İETT’ye bağlı otobüslerin yolda kaldığı, Metro inşaatlarının yarım bırakıldığı, Tünel çalışmalarının durdurulduğu, 6 yılda ulaşıma %1346 zam yapıldığı, İstanbul’un bisiklet mezarlığına döndüğü” tek tek anlatıldı. İstanbul’da İBB’ye ait olan reklam panolarında, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu ve adamlarının çapsızlığını deşifre eden afişlere kamuoyundan destek yağarken, yerel seçimler sonrası AK Parti’den devraldıkları belediyelere mali durumlara ilişkin afiş asan CHP ve fondaş medyası, kendi beceriksizliklerini deşifre eden afişlere tepki gösterdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

B.paşalı

Ne bekliyordunuz ki chp zihniyeti. Çalalım çırpalım uyuşturucu kulanalım. Kafalar güzel gurp seks yapalım. Kim kimin le olmuş fark etmez günümüzü gün edelim. İstanbul soyulup soğana çevrilmiş kimin umrunda.

işsiz

"Kirli ittifaklarla..." derken demle yapılandan mı bahsediyorsunuz?
