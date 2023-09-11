CHP’nin önde gelen iki kurmayı, bu kepazeliğe imza atmış! Bu iddia Türkiye’yi sallar

CHP’nin arka bahçesi konumundaki Sözcü gazetesinden, CHP ve yönetimine çok sert bir eleştiri geldi. Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, CHP’nin önde gelen iki kurmayının, CHP’li belediye başkanlarını arayarak; “Sizi Genel Başkanın bilgisi dahilinde arıyoruz. Belediyenizdeki asansörlerin kontrol işlemini AND firmasına vermenizi istiyoruz” diye baskı yaptığını ileri sürdü. Doğru, yazısında özetle şunları kaydetti:

“CHP, 100 yaşına son 10 seçimin hepsini kaybeden genel başkan ve üst kadroları ile girdi. 100 yaşındaki CHP, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına saklanarak; içine düştüğü ya da düşürüldüğü çıkmazı örtmeye çalışıyor. Bu konuda 1000 sayfa yazı yazılır. Şu örnek yeter: CHP’nin önde gelen iki kurmayı, CHP’li belediye başkanlarını arayarak; “Sizi Genel Başkanın bilgisi dahilinde arıyoruz. Belediyenizdeki asansörlerin kontrol işlemini AND firmasına vermenizi istiyoruz” diye baskı yapmışlar. CHP 100 yaşına asansörde sallanarak girmek zorunda bırakıldı. Asansör tezgahtarlığına bak! Halkın niçin CHP’yi iktidara getirmeye ikna edilemediğini anla!”



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