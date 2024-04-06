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Gündem CHP’nin kazanmasının 3 nedeni! Kılıçdaroğlu böyle yorumladı
Gündem

CHP’nin kazanmasının 3 nedeni! Kılıçdaroğlu böyle yorumladı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 10:02:00 -
CHP’nin kazanmasının 3 nedeni! Kılıçdaroğlu böyle yorumladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, CHP'nin seçim başarısını CHP dışındaki 3 nedene bağladı. Kılıçdaroğlu, nedenleri "küskün AK Parti seçmeni, seçimin iki parti arasında geçmesi ve Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi" şeklinde sıraladı.

31 Yerel seçimlerinde büyük bir başarı gösteren CHP 1977’den sonra ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıktı. CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk değerlendirmesini KRT'den Zübeyde Sarı'ya yaptı.

 

Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçimde göstermiş olduğu başarının nedenini 3 farklı sebebe bağladı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim başarısını ise üç gerekçe ile anlattı;

“Birinci neden AK Parti'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AK Parti ve CHP. AK Parti'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır’da yapılan toplantılar bunda etkili oldu”

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